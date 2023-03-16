¿Cómo debe ser la educación online con la irrupción de la IA? ¿Qué debe hacer el humano y qué la máquina? ¿Cómo puede ayudarnos el nuevo escenario tecnológico a acompañar mejor al estudiantado? ¿Hacia dónde debe evolucionar el modelo educativo de la UOC? ¿Cómo podemos evitar que la IA se convierta en una palanca para crear una nueva fractura social, laboral y democrática?

En un momento clave de transformación, en que la IA ya es una realidad que redefine cómo enseñamos y cómo aprendemos, la generación de saber y los mecanismos de confianza en nuestra sociedad, la Universitat Oberta de Catalunya ha hecho un llamamiento al talento, a la creatividad y a la osadía de su comunidad para imaginar la nueva UOC, una universidad completamente nativa en IA: "La misión uoc.Ωmega es un proceso de reflexión compartida por parte de toda la organización para refundar lo que debe ser una universidad en un momento en que la IA está transformándolo todo. Nos toca, tal como hicimos hace 31 años, replantear cómo debe ser una universidad", explica la rectora, Àngels Fitó.

"Casi 400 personas se han presentado a la misión uoc.Ωmega; de ahí han salido 55 expediciones formadas por equipos muy diversos. Es un rasgo muy específico de nuestra universidad, la capacidad de unir profesorado, equipo de gestión, profesorado colaborador, estudiantado, alumni y extrabajadores. Todos han querido participar", detalla Teresa Guasch, vicerrectora de Docencia y Aprendizaje.

Etapas de la misión uoc.Ωmega

La misión se puso en marcha a mediados de mayo, con el llamamiento a la participación y la creación de expediciones (grupos de trabajo).

"Es una oportunidad para poner los pilares para construir la universidad equitativa, ética, excelente que realmente queremos", explica Azucena Vázquez, profesora colaboradora e investigadora asociada del centro de investigación UOC-FuturEd. Ella es una de las personas que decidió sumarse a este proceso de creación colectiva.

La puesta en marcha fue a finales de mayo en una jornada de trabajo para que las expediciones empezaran a esbozar su propuesta de modelo, para aterrizarlo y trabajarlo durante el mes de junio.

Durante estas semanas cada expedición ha imaginado sin limitaciones, con el acompañamiento del eLearning Innovation Center: "Nosotros nos hemos enfocado en pensar qué podríamos hacer para que el estudiantado aprendiera más y mejor, y en cómo eliminar las barreras que puede tener el estudiante para aprender", dice Jordi Conesa, profesor e investigador del centro UOC-FuturEd.

El resultado han sido 45 cuadernos entregados por las expediciones, que se han puesto en común el 15 de julio en una jornada de debate académico. “Encontrarte con personas de diferentes áreas y equipos para plantear este nuevo escenario ha sido muy enriquecedor. En nuestro día a día, no tenemos esta oportunidad de trabajar tan conjuntamente”, explica Marta Sintes, tutora del grado de Humanidades.

Imaginando la nueva UOC

Si ahora hace más de 30 años la UOC nació con el convencimiento de que la digitalización permitía reinventar la enseñanza superior desde la base, ahora que la IA agentiva transforma el presente, la universidad ha apelado nuevamente a aquella audacia fundacional: ser capaces de imaginar la universidad que requieren las nuevas generaciones y la ciencia en un tiempo de transición.

Este ha sido el motivo para iniciar un proceso de coideación del nuevo modelo educativo de la UOC, a partir de la inteligencia colectiva de la comunidad: dibujar una nueva UOC que nazca directamente de las oportunidades de esta tecnología.