La primera International Staff Week reúne universidades de Europa y LatinoaméricaEl programa, articulado por los ejes de conocimiento, tecnología y alianzas, ha contado con unas treinta sesiones organizadas por la UOC con el objetivo de compartir el modelo educativo de la universidad e impulsar la cooperación universitaria global
La iniciativa se enmarca en la estrategia de cooperación universitaria internacional de la UOC y ha sido impulsada por la Oficina de OpenEU de la UOC y por el Área de Alianzas, Comunidad y Equidad
La UOC ha celebrado la primera UOC Staff Week 2026, un encuentro internacional celebrado del 16 al 19 de marzo en el campus de la UOC, que ha reforzado los vínculos con universidades socias de Europa y de Latinoamérica, y ha puesto en común experiencias e iniciativas innovadoras en la educación superior.
El encuentro, organizado por la Oficina de OpenEU de la UOC y el Área de Alianzas, Comunidad y Equidad, ha reunido a un total de 56 profesionales de instituciones de educación superior provenientes de doce países europeos —mayoritariamente de las universidades miembros de la alianza OpenEU, coordinada por la UOC, como Alemania, Islandia, Bulgaria, Portugal, Chipre, Grecia o Letonia— y de países asociados como Turquía, en formato presencial. Además, han participado en línea unos treinta profesionales de América Latina, concretamente de México, Chile, Colombia y Perú.
En la sesión inaugural, la rectora de la UOC, Àngels Fitó, ha recordado que los retos que afrontan hoy las universidades requieren respuestas compartidas: "Las universidades afrontan retos demasiado complejos para abordarlos solas. Cuando las instituciones trabajan juntas, pueden combinar experiencia, compartir recursos y crear iniciativas que no serían posibles de forma aislada. El futuro de la educación superior se construirá a través de redes de confianza, diálogo y cooperación".
Fitó también ha destacado el papel pionero de la UOC como universidad digital, creada hace más de treinta años con el objetivo de abrir nuevas vías de acceso a la educación superior mediante la tecnología y de ofrecer un modelo de aprendizaje flexible y accesible, adaptado a las diferentes realidades de los estudiantes.
En esta misma línea, el vicerrector de Alianzas, Comunidad y Equidad de la UOC, Manel Jiménez, ha subrayado que “las universidades son, antes que nada, comunidades de conocimiento conectadas. Cuando profesionales de contextos diferentes comparten prácticas y proyectos, se generan nuevas oportunidades de innovación y formación, y se refuerza una comunidad interuniversitaria global comprometida con una educación superior más abierta e inclusiva."
Una semana centrada en la innovación educativa
Bajo el lema "Connecting Knowledge, Alliances and Technology for the future of higher education", la Staff Week se ha estructurado alrededor del conocimiento, la tecnología y las alianzas, tres ejes estratégicos para la UOC. A lo largo de cuatro días, la universidad ha ofrecido una programación formada por una treintena de ponencias, paneles, talleres y espacios de debate sobre innovación educativa y transformación de la educación superior con la colaboración de diferentes equipos y áreas de la UOC, a través de un llamamiento participativo.
Entre los principales temas tratados destacan el uso de la inteligencia artificial en la docencia universitaria, la analítica de aprendizaje para la toma de decisiones académicas, la estrategia hacia la evaluación digital, la innovación pedagógica en entornos digitales, los entornos de aprendizaje multilingües y el papel de la universidad como agente de cambio social y de transferencia de conocimiento. Además, durante toda la semana, en el vestíbulo del campus se ha podido ver una exposición continuada de pósteres con proyectos de innovación docente, calidad en la formación en línea y nuevas herramientas para la educación digital.
El encuentro ha facilitado también el intercambio de buenas prácticas entre universidades en ámbitos como la innovación docente, la transformación digital y las políticas de inclusión en la educación superior.
“El futuro de la educación superior se construirá a través de redes de confianza, diálogo y cooperación.”
Cooperación internacional ante los retos globales
La Staff Week ha reunido una amplia representación de perfiles del ámbito universitario, entre ellos personal docente e investigador, responsables de innovación educativa, expertos en aprendizaje digital, gestores de proyectos y profesionales de investigación, calidad o tecnologías de la información. Esta diversidad de perspectivas refuerza el valor del encuentro como espacio de intercambio y aprendizaje compartido.
Para la comisionada para la acción internacional de la UOC, Pastora Martínez Samper, iniciativas como esta evidencian el valor de las alianzas entre universidades: "La diversidad de perfiles y de instituciones refleja la riqueza y el potencial de la cooperación internacional entre universidades". Y añade que "las redes universitarias y las alianzas estratégicas permiten conectar conocimiento, compartir experiencias y reforzar un modelo de universidad basado en el trabajo conjunto para avanzar hacia un espacio de educación superior más abierto, innovador y conectado con las necesidades de la sociedad".
En este contexto, el encuentro ha contribuido a reforzar ámbitos prioritarios para la universidad como la internacionalización, el liderazgo en educación digital y la innovación pedagógica, a la vez que ha favorecido el intercambio de experiencias y la exploración de nuevas vías de colaboración académica entre instituciones. La iniciativa también ha permitido compartir con universidades socias el modelo educativo de la UOC y diferentes iniciativas de innovación pedagógica, que combinan la innovación docente y la investigación para diseñar experiencias de aprendizaje significativas, centradas en el estudiantado y adaptadas a los nuevos contextos de la educación superior. Así, la Staff Week se consolida como un espacio de intercambio internacional para compartir conocimiento, reforzar alianzas e impulsar la transformación y la innovación de la educación superior europea.