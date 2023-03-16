La UOC ha celebrado la primera UOC Staff Week 2026 , un encuentro internacional celebrado del 16 al 19 de marzo en el campus de la UOC, que ha reforzado los vínculos con universidades socias de Europa y de Latinoamérica, y ha puesto en común experiencias e iniciativas innovadoras en la educación superior.

El encuentro, organizado por la Oficina de OpenEU de la UOC y el Área de Alianzas, Comunidad y Equidad, ha reunido a un total de 56 profesionales de instituciones de educación superior provenientes de doce países europeos —mayoritariamente de las universidades miembros de la alianza OpenEU , coordinada por la UOC, como Alemania, Islandia, Bulgaria, Portugal, Chipre, Grecia o Letonia— y de países asociados como Turquía, en formato presencial. Además, han participado en línea unos treinta profesionales de América Latina, concretamente de México, Chile, Colombia y Perú.

En la sesión inaugural, la rectora de la UOC, Àngels Fitó, ha recordado que los retos que afrontan hoy las universidades requieren respuestas compartidas: "Las universidades afrontan retos demasiado complejos para abordarlos solas. Cuando las instituciones trabajan juntas, pueden combinar experiencia, compartir recursos y crear iniciativas que no serían posibles de forma aislada. El futuro de la educación superior se construirá a través de redes de confianza, diálogo y cooperación".

Fitó también ha destacado el papel pionero de la UOC como universidad digital, creada hace más de treinta años con el objetivo de abrir nuevas vías de acceso a la educación superior mediante la tecnología y de ofrecer un modelo de aprendizaje flexible y accesible, adaptado a las diferentes realidades de los estudiantes.

En esta misma línea, el vicerrector de Alianzas, Comunidad y Equidad de la UOC, Manel Jiménez, ha subrayado que “las universidades son, antes que nada, comunidades de conocimiento conectadas. Cuando profesionales de contextos diferentes comparten prácticas y proyectos, se generan nuevas oportunidades de innovación y formación, y se refuerza una comunidad interuniversitaria global comprometida con una educación superior más abierta e inclusiva."