La primera International Staff Week reuneix universitats d'Europa i LlatinoamèricaEl programa, articulat pels eixos de coneixement, tecnologia i aliances, ha comptat amb una trentena de sessions organitzades per la UOC amb l'objectiu de compartir el model educatiu de la Universitat i impulsar la cooperació universitària global
La iniciativa s'emmarca en l'estratègia de cooperació universitària internacional de la UOC i ha estat impulsada per l'Oficina d'OpenEU a la UOC i l'Àrea d'Aliances, Comunitat i Equitat
La UOC ha celebrat la primera UOC Staff Week 2026, una trobada internacional celebrada del 16 al 19 de març al campus de la UOC, que ha reforçat els vincles amb universitats sòcies d'Europa i de Llatinoamèrica i ha posat en comú experiències i iniciatives innovadores en l'educació superior.
La trobada, organitzada per l'Oficina d'OpenEU a la UOC i l'Àrea d'Aliances, Comunitat i Equitat, ha reunit un total de 56 professionals d'institucions d'educació superior provinents de dotze països europeus —majoritàriament de les universitats membres de l'aliança OpenEU, coordinada per la UOC, com Alemanya, Islàndia, Bulgària, Portugal, Xipre, Grècia o Letònia— i de països associats com Turquia, en format presencial. A més, hi han participat en línia una trentena de professionals de l'Amèrica Llatina, concretament de Mèxic, Xile, Colòmbia i el Perú.
A la sessió inaugural, la rectora de la UOC, Àngels Fitó, ha recordat que els reptes que afronten avui les universitats requereixen respostes compartides: "Les universitats afronten reptes massa complexos per abordar-los soles. Quan les institucions treballen juntes, poden combinar expertesa, compartir recursos i crear iniciatives que no serien possibles de manera aïllada. El futur de l'educació superior es construirà a través de xarxes de confiança, diàleg i cooperació".
Fitó també ha destacat el paper pioner de la UOC com a universitat digital, creada fa més de trenta anys amb l'objectiu d'obrir noves vies d'accés a l'educació superior mitjançant la tecnologia i d'oferir un model d'aprenentatge flexible i accessible, adaptat a les diferents realitats dels estudiants.
En aquesta mateixa línia, el vicerector d’Aliances, Comunitat i Equitat de la UOC, Manel Jiménez, ha subratllat que “les universitats són, abans que res, comunitats de coneixement connectades. Quan professionals de contextos diferents comparteixen pràctiques i projectes, es generen noves oportunitats d’innovació i formació, i es reforça una comunitat interuniversitària global compromesa amb una educació superior més oberta i inclusiva".
Una setmana centrada en la innovació educativa
Sota el lema "Connecting Knowledge, Alliances and Technology for the future of higher education", l'Staff Week s'ha estructurat al voltant del coneixement, la tecnologia i les aliances, tres eixos estratègics per a la UOC. Al llarg de quatre dies, la Universitat ha ofert una programació formada per una trentena de ponències, panels, tallers i espais de debat sobre innovació educativa i transformació de l'educació superior amb la col·laboració de diferents equips i àrees de la UOC, a través d'una crida participativa.
Entre els principals temes tractats destaquen l'ús de la intel·ligència artificial en la docència universitària, l'analítica d'aprenentatge per a la presa de decisions acadèmiques, l'estratègia cap a l'avaluació digital, la innovació pedagògica en entorns digitals, els entorns d'aprenentatge multilingües i el paper de la universitat com a agent de canvi social i de transferència de coneixement. A més, durant tota la setmana, al vestíbul del campus s'hi ha trobat una exposició continuada de pòsters amb projectes d'innovació docent, qualitat en la formació en línia i noves eines per a l'educació digital.
La trobada ha facilitat també l'intercanvi de bones pràctiques entre universitats en àmbits com la innovació docent, la transformació digital i les polítiques d'inclusió en l'educació superior.
“El futur de l'educació superior es construirà a través de xarxes de confiança, diàleg i cooperació.”
Cooperació internacional davant els reptes globals
L'Staff Week ha reunit una àmplia representació de perfils de l'àmbit universitari, entre els quals hi ha personal docent i investigador, responsables d'innovació educativa, experts en aprenentatge digital, gestors de projectes i professionals de recerca, qualitat o tecnologies de la informació. Aquesta diversitat de perspectives reforça el valor de la trobada com a espai d'intercanvi i aprenentatge compartit.
Per a la comissionada per a l'acció internacional de la UOC, Pastora Martínez Samper, iniciatives com aquesta evidencien el valor de les aliances entre universitats: "La diversitat de perfils i d'institucions reflecteix la riquesa i el potencial de la cooperació internacional entre universitats". I afegeix que "les xarxes universitàries i les aliances estratègiques permeten connectar coneixement, compartir experiències i reforçar un model d'universitat basat en el treball conjunt per avançar cap a un espai d'educació superior més obert, innovador i connectat amb les necessitats de la societat".
En aquest context, la trobada ha contribuït a reforçar àmbits prioritaris per a la Universitat com la internacionalització, el lideratge en educació digital i la innovació pedagògica, alhora que ha afavorit l'intercanvi d'experiències i l'exploració de noves vies de col·laboració acadèmica entre institucions. La iniciativa també ha permès compartir amb universitats sòcies el model educatiu de la UOC i diferents iniciatives d'innovació pedagògica, que combinen la innovació docent i la recerca per dissenyar experiències d'aprenentatge significatives, centrades en l'estudiantat i adaptades als nous contextos de l'educació superior. Així, l'Staff Week es consolida com un espai d'intercanvi internacional per compartir coneixement, reforçar aliances i impulsar la transformació i la innovació de l'educació superior europea.