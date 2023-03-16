La UOC aparece por séptima vez en la prestigiosa lista de las mejores universidades del mundo que cada año elabora la revista Times Higher Education (THE). En esta edición, correspondiente al 2027, el ranking de la THE continúa situando la UOC como la mejor universidad en línea del Estado. A escala estatal, sitúa la UOC en el onceavo grupo de las mejores universidades de España y, a escala mundial, en la franja 801-1.000 de las más de 2.000 instituciones de todo el mundo analizadas. El THE World University Rankings es, junto con el de Shanghai y el QS, uno de los rankings más prestigiosos y transparentes que existen en el ámbito de la educación superior.

La prestigiosa clasificación mundial sitúa la UOC como la universidad en línea mejor posicionada del Estado español. Por detrás está la UNED (en el lugar 1.401-1.600) y la UNIR (en el lugar 1.601-1.800). Si nos fijamos también en las universidades presenciales españolas, la UOC solo tiene delante 12 universidades del Estado de las 58 analizadas, una lista que encabezan tres instituciones catalanas: la Universidad de Barcelona (en el lugar 143), la Universitat Autònoma de Barcelona (175) y la Universidad Pompeu Fabra (205).

El ranking de la THE analiza cinco áreas de cada institución

Para analizar el nivel de excelencia de la enseñanza superior, el ranking de la THE evalúa las cinco áreas siguientes de las universidades: docencia, entorno de la investigación, calidad de la investigación, industria e internacionalización.

En el caso de la UOC, los resultados obtenidos en cada una de estas áreas son los siguientes: 18,3 en docencia, 24,2 en entorno de la investigación, 66,8 en calidad de la investigación, 35 en industria y 48,3 en internacionalización.

En los últimos ocho años, la UOC ha casi duplicado la puntuación en el área del entorno de la investigación, tal como muestra esta imagen: