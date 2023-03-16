La UOC continua sent la millor universitat en línia de l'EstatSegons el rànquing de la Times Higher Education 2027, la UOC es troba en l'onzè grup de les millors universitats de l'Estat i en la franja 801-1.000 a escala mundial
Segons el prestigiós rànquing, la UOC ha gairebé duplicat la puntuació en l'entorn de la recerca, un dels àmbits que analitza el THE
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) apareix per novena vegada en la prestigiosa llista de les millors universitats del món que cada any elabora la revista Times Higher Education (THE). En aquesta edició, corresponent al 2027, el rànquing de la THE continua situant la UOC com la millor universitat en línia de l'Estat. A escala estatal, situa la UOC en l'onzè grup de les millors universitats d'Espanya i, a escala mundial, en la franja 801-1.000 de les més de 2.000 institucions de tot el món analitzades. El THE World University Rankings és, juntament amb el de Shanghai i el QS, un dels rànquings més prestigiosos i transparents que hi ha en l'àrea de l'ensenyament superior.
La prestigiosa classificació mundial situa la UOC com la universitat en línia més ben posicionada de l'Estat espanyol. Darrere hi ha la UNED (en el lloc 1.401-1.600) i la UNIR (en el lloc 1.601-1.800). Si ens fixem també en les universitats presencials espanyoles, la UOC només té davant 12 universitats de l'Estat de les 58 analitzades, una llista que encapçalen tres institucions catalanes: la Universitat de Barcelona (en el lloc 143), la Universitat Autònoma de Barcelona (175) i la Universitat Pompeu Fabra (205).
El rànquing de la THE analitza cinc àrees de cada institució
Per analitzar el nivell d'excel·lència de l'ensenyament superior, el rànquing de la THE avalua les cinc àrees següents de les universitats: docència, entorn de la recerca, qualitat de la recerca, indústria i internacionalització.
En el cas de la UOC, els resultats obtinguts en cadascuna d'aquestes àrees són els següents: 18,3 en docència, 24,2 en entorn de la recerca, 66,8 en qualitat de la recerca, 35 en indústria i 48,3 en internacionalització.
En els darrers vuit anys, la UOC ha gairebé duplicat la puntuació en l'àrea de l'entorn de la recerca, tal com mostra aquesta imatge:
Des de l'edició del 2025 del rànquing, la UOC ha guanyat gairebé 9 punts en l'àrea de la indústria, tal com es pot veure en aquest gràfic, recuperant així els mateixos barems que tenia fa una dècada:
Un any més, la Universitat d'Oxford encapçala el THE World University Rankings, seguida per l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT).