La verdadera revolución de la inteligencia artificial (IA) no es que pueda generar contenidos, crear imágenes y vídeos o programar en cuestión de minutos: el cambio está en los agentes que se adelantarán a las necesidades del usuario y formarán parte de su día a día. La IA agéntica es la próxima frontera de una revolución aún en pañales, pero parece que ya se enfrenta a su primer gran peligro: la negativa de algunas webs y plataformas a abrirle sus puertas.

La promesa de los agentes basados en IA es clara: podrán comprar productos, reservar vuelos o gestionar cuentas bancarias en nombre del usuario. Un sueño para muchos y una pesadilla para quienes temen el impacto que estas acciones tendrán en la privacidad o la ciberseguridad. Y a eso se aferran compañías como Amazon, Delta Airlines, Yelp o JPMorgan Chase, que ya han bloqueado el acceso de bots de IA a sus plataformas. Amazon incluso mantiene una disputa legal con Perplexity por su navegador web que integra un asistente para realizar compras sin que prácticamente intervenga un humano. Pero ¿por qué estas plataformas se afanan por prohibir el acceso a unos asistentes que prometen hacerles la vida más fácil a sus propios clientes?

"Responden a las dos cosas a la vez, y conviene no separarlas artificialmente. Hay motivos legítimos de seguridad: un agente que navega y compra a la velocidad de una máquina es indistinguible, desde fuera, de un bot de fraude, de scraping o de abuso de credenciales", explica Josep Curto, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). "Las plataformas llevan años invirtiendo en detectar tráfico automatizado, y un agente con la sesión del usuario rompe muchas de sus hipótesis de defensa", añade.

Ciertamente, un bot genera tráfico y consume recursos, y además no es posible saber sus verdaderas intenciones: ¿solo trata de comprar un producto y generar una venta para la plataforma o, por el contrario, en realidad está atacando el sitio web? "Un aumento masivo de agentes navegando e interactuando en tiempo real genera una carga enorme de tráfico (scraping intensivo, peticiones concurrentes) que puede degradar la respuesta del sistema", indica el profesor, quien añade que estas plataformas buscan cubrirse las espaldas no solo desde el punto de vista técnico, preservando sus recursos, sino también legal. "¿Quién responde si el agente compra algo equivocado o accede a datos a los que no debería acceder?", se pregunta.

A priori, los datos respaldan estos temores de algunas grandes plataformas. Según el informe Bad Bot Report 2026 de Imperva, el tráfico web automatizado representó el 53 % del total en 2025, dos puntos porcentuales más que el año anterior. No es ninguna novedad que los bots han superado a los humanos en internet. Pero no todas las preocupaciones son tan evidentes: detrás de estos bloqueos también podría haber intereses comerciales que podrían terminar por desencadenar una nueva oleada de disputas legales cuya magnitud aún se desconoce.

La disputa por el control del cliente

Muchas compañías tecnológicas ya conocen los riesgos legales que conlleva intentar favorecer sus propios productos frente a los de la competencia. Las autoridades, especialmente las europeas y las estadounidenses, están ojo avizor para preservar la capacidad del usuario de decidir qué servicios y plataformas utilizar en cada caso. Pero no es tarea sencilla, y esta nueva polémica sobre los agentes vetados no hace sino agravar estos conflictos.

"Una parte muy relevante del negocio de plataformas como Amazon depende de la atención: publicidad en resultados, productos patrocinados, recomendaciones propias, datos de comportamiento. Es decir, viven en buena medida de la experiencia publicitaria, la recomendación cruzada y las compras por impulso", explica el experto de la UOC. "Un agente que compara y decide por el usuario se salta justo esa capa, y la plataforma pierde el control sobre la relación con el cliente", añade, al hablar de un fenómeno que cambia las reglas del juego: "Si la interfaz del usuario pasa a ser el agente de IA (OpenAI, Apple, Anthropic) y no la tienda, el poder sobre la relación con el cliente cambia de manos", advierte.