Campus

Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación

1MVZFAjIwsA

Especialización y evolución en el ámbito de la tecnología

"En los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC nos dedicamos a la formación universitaria en línea en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones."

Daniel Riera Terrén. Director de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación

Especialización y evolución en el ámbito de la tecnología

En los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC nos dedicamos a la formación universitaria en línea en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Nuestro estudiantado son profesionales que eligen nuestras titulaciones de grado, posgrado o máster para especializarse, actualizar conocimientos o mejorar sus oportunidades laborales.

Nuestro objetivo principal es ofrecer una formación de calidad, útil y actualizada a todas las personas interesadas en la tecnología, entendida principalmente como una herramienta para mejorar la vida de las personas. Por eso, desarrollamos una actividad docente e investigadora estrechamente vinculada al conocimiento frontera en el sector de las TIC, colaboramos con empresas e instituciones y disponemos de un equipo de profesorado experto con una amplia experiencia en los diferentes ámbitos de conocimiento.

A través de nuestra oferta formativa, la investigación y la colaboración con el entorno profesional, contribuimos a formar a los profesionales que lideran la transformación digital de la sociedad.

Daniel Riera Terrén
Director de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación

Equipo

Personal docente investigador de los Estudios

Consulta el directorio
PERSONAL DE GESTIÓN

Cristina Ruiz Cespedosa
Administradora de Estudios
cruizce@uoc.edu

PERSONAL DE GESTIÓN

Núria Ramos Martí
Tècnica Administración de Estudios
nramosmar@uoc.edu

Grupos de investigación

Accede

Divulgación de los estudios

Tecnologia++

Blog de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación.

Mosaic

Revista de tecnologías y comunicación multimedia.

Actualidad

Vídeos

Ver más

m33zYkg8z2g
46m 43s
lcZ5Ia0inv8
39m 10s
fuulp7fOtKc
49m 40s
K3W7TwaI4JQ
59m 58s
UCqkyQ6SaFA
1h 53m 51s

Agenda

Ver más

    Enlaces de interés

    Hac Te

    Hub de Arte, Ciencia y Tecnología

    Más información

    ¿Quieres más información?

    Envía tus datos y recibirás información de este programa y relativa a productos, servicios y actividades promocionales de la UOC.

    Género
    ¿En qué idioma deseas recibir la información?