Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación
Especialización y evolución en el ámbito de la tecnología
"En los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC nos dedicamos a la formación universitaria en línea en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones."
Daniel Riera Terrén. Director de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación
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