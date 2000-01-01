Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
Especialització i evolució en l'àmbit de la tecnologia
"En els Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC ens dediquem a la formació universitària en línia en el sector de les tecnologies de la informació i les comunicacions."
Daniel Riera Terrén. Director dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
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