Campus

Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

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Especialització i evolució en l'àmbit de la tecnologia

"En els Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC ens dediquem a la formació universitària en línia en el sector de les tecnologies de la informació i les comunicacions."

Daniel Riera Terrén. Director dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

Especialització i evolució en l'àmbit de la tecnologia

En els Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC ens dediquem a la formació universitària en línia en el sector de les tecnologies de la informació i les comunicacions. El nostre estudiantat són professionals que trien les nostres titulacions de grau, postgrau o màster per especialitzar-se, actualitzar coneixements o millorar les seves oportunitats laborals.

El nostre objectiu principal és oferir una formació de qualitat, útil i actualitzada a totes les persones interessades en la tecnologia, entesa principalment com una eina per millorar la vida de les persones. Per això, desenvolupem una activitat docent i investigadora estretament vinculada al coneixement frontera en el sector de les TIC, col·laborem amb empreses i institucions i disposem d'un equip de professorat expert amb una àmplia experiència en els diferents àmbits de coneixement.

A través de la nostra oferta formativa, la recerca i la col·laboració amb l'entorn professional, contribuïm a formar els professionals que lideren la transformació digital de la societat.

Daniel Riera Terrén
Director dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

Equip

Personal docent investigador dels Estudis

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PERSONAL DE GESTIÓ

Cristina Ruiz Cespedosa
Administradora d’Estudis
cruizce@uoc.edu

PERSONAL DE GESTIÓ

Núria Ramos Martí
Tècnica Administració d'Estudis
nramosmar@uoc.edu

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