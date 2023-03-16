Mejorar la distribución urbana de mercancías

La distribución urbana de mercancías es uno de los grandes retos de las ciudades: incrementa la congestión, la contaminación y el ruido del tráfico viario, y puede generar desigualdades en el acceso a servicios logísticos eficientes entre barrios. El proyecto GLIMS, coordinado por la UOC, tiene como objetivo "desarrollar e implementar un modelo logístico urbano sostenible, eficiente y socialmente justo, que permita afrontar estos retos y contribuir a la transición climática de Barcelona", señala su investigador responsable, Cristian Castillo, uno de los coordinadores del grupo de investigación Urbanización, Comercio y Logística Sostenible (URBANLOG) y profesor de los Estudios de Economía y Empresa.

GLIMS quiere combinar datos urbanos e inteligencia artificial para simular escenarios y evaluar medidas con impacto real sobre el tráfico, las emisiones y la equidad territorial de la distribución urbana. Por un lado, el proyecto tiene la intención de desarrollar un modelo predictivo para decidir la localización estratégica de instalaciones logísticas –como, por ejemplo, microhubs y puntos de conveniencia– y la planificación óptima de rutas de reparto. Por el otro, GLIMS quiere simular escenarios de tarificación vial para vehículos de mercancías, evaluando cómo diferentes estrategias de precios afectarían el tráfico, las emisiones y la eficiencia logística. Para ello, aplicará simulaciones y pondrá el foco en zonas donde se necesita más descongestión y donde se tiene que mejorar la calidad ambiental.

Un elemento clave es entender cómo responden los consumidores a los cambios de precio y de las opciones de entrega en el comercio electrónico, que representa una parte relevante del reparto de mercancías urbanas. GLIMS estudiará la elasticidad de la demanda y la predisposición a pagar, e incorporará técnicas de segmentación para captar diferencias por género, edad, nivel de ingresos u origen, para garantizar una lectura representativa e inclusiva de las compras en línea.

El objetivo final es contar con "una base robusta para orientar decisiones municipales y del sector logístico hacia una distribución urbana que reduzca la congestión y las emisiones, y que a la vez mejore la equidad en el acceso a los servicios", concluye Castillo, adscrito al centro de investigación UOC-DIGIT.

Además de la coordinación de la UOC, el proyecto cuenta con la participación de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y la Universitat Politècnica de València (UPV).

Impulsar los huertos urbanos como activos sociales y ecológicos

Los huertos urbanos han crecido con fuerza en Barcelona: de poco más de 20 en 2012 a más de 180 en 2025. Este fenómeno se asocia cada vez más al bienestar social, la promoción de la salud y la resiliencia socioambiental. Pero ¿cuál es el impacto de esos huertos en el ámbito "comunitario" y cómo se traduce en beneficios medibles para las personas y los barrios?

El proyecto WELLCOM, coordinado por la UAB y con la participación de la UOC y las entidades Tarpuna e Institut Metròpoli, quiere analizar el fenómeno social de la agricultura urbana y reforzar su práctica social en la capital catalana. "Los huertos urbanos son muy diversos: hay modelos promovidos por la administración, iniciativas comunitarias de base y formatos híbridos. Conocer esta diversidad y qué impacto tiene es clave para reforzarlos como recurso primordial de la ciudad", señala Marina Pera, investigadora de la UOC del Laboratorio de Transformación Urbana y Cambio Global (TURBA Lab).

El nuevo proyecto tiene entre sus objetivos caracterizar la diversidad de prácticas comunitarias en los huertos urbanos, evaluando cómo se asocian a resultados sociales, ambientales y de salud, a escala individual y de barrio. Además, la investigación quiere identificar retos y oportunidades según los modelos de gobernanza, así como proponer medidas políticas para reforzar las prácticas comunitarias en huertos y espacios verdes.

WELLCOM realizará estudios de caso para profundizar en la gobernanza y los impactos de los huertos urbanos, llevará a cabo encuestas en estos espacios agrícolas de los diez distritos de Barcelona para detectar patrones comunes y organizará talleres participativos con actores clave.

"Queremos aportar evidencias útiles para ajustar programas municipales, reforzar el Observatorio de Agricultura Urbana y orientar políticas que potencien los beneficios sociales y de salud asociados a los huertos", indica Marina Pera, que está adscrita al centro de investigación UOC-TRÀNSIC.

Sobre la convocatoria

La quinta edición de esta convocatoria bianual, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación "la Caixa", busca impulsar proyectos de investigación en áreas como la salud comunitaria, la digitalización de la ciudad, la emergencia climática o la sostenibilidad para abordar los retos urbanos de la ciudad. La iniciativa también busca contribuir a la colaboración entre los centros de investigación, las entidades del tercer sector y el tejido económico y social de la ciudad.