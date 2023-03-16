Investigadores de la UOC participan de un nuevo método de carga y descarga en Barcelona para la hosteleríaEl objetivo es evitar que los camiones de mercancías aparquen en doble fila y encima de las aceras
El Ayuntamiento de Barcelona probará un sistema de carga y descarga impulsado por un equipo de investigación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que será exclusivo para repartidores que dan servicio al sector horeca, es decir, hoteles, restaurantes y cafeterías. El objetivo es poner fin a la indisciplina y poner orden en la vía pública, donde las escenas de camiones de mercancías aparcados en doble fila o encima de las aceras es habitual.
El Ayuntamiento probará el sistema por primera vez en la plaza Reial, un punto de la ciudad que aglutina muchos establecimientos de restauración. La prueba se hará el año que viene, durará 18 meses y tiene un presupuesto de 125.000 euros.
“Ordenamos una actividad que se estaba haciendo de una forma que no era óptima e implicaba aparcar en doble fila o en la acera”
Pequeños polos de distribución
La idea es que las nuevas plazas de carga y descarga exclusivas se conviertan en un tipo de pequeño polo de distribución de mercancías desde donde los repartidores puedan llevar a cabo su trabajo a pie o "con medios de transporte ligeros".
Cristian Castillo, investigador del grupo Urbanización, Comercio y Logística Sostenible (URBANLOG), profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC e impulsor de la iniciativa, explica que "nos tenemos que imaginar una zona pintada en el suelo donde estamos diciendo que aquí solo puede aparcar el sector horeca; si soy un repartidor que entrego un paquete a domicilio, allí no puedo aparcar".
Castillo, que está adscrito al centro de investigación UOC-DIGIT, añade que así "ordenamos una actividad que se estaba haciendo de una manera que no era óptima e implicaba aparcar en doble fila o en la acera", porque hay transportistas de hostelería que tienen que abastecer a entre 25 y 30 clientes, y media hora (el tiempo máximo que pueden aparcar en una plaza común de carga y descarga) no es suficiente.
Tecnología digital
Además, el proyecto también incluye un sistema tecnológico para monitorizar en tiempo real las plazas de aparcamiento, de forma que los repartidores pueden saber si están ocupadas o no.
El proyecto lo han ideado conjuntamente la UOC y la Asociación de Empresas Distribuidoras de Bebidas y Alimentación en Cataluña (ADISCAT) en el marco de Barcelona Innova Lab Mobility, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona, Fira de Barcelona y Mobile World Capital Barcelona. El proyecto, denominado DUMH-BCN, ha sido el ganador de entre 30 propuestas.
Este proyecto se enmarca en la misión de investigación de la UOC sobre Transición digital y sostenibilidad, y favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU: 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación; y 11. Ciudades y comunidades sostenibles.
Investigación con impacto y vocación transformadora
En la UOC entendemos la investigación como una herramienta estratégica para avanzar hacia una sociedad de futuro más crítica, responsable e inconformista. Desde esta visión, desarrollamos una investigación aplicada, interdisciplinaria y conectada con los grandes retos sociales, tecnológicos y educativos.
Los más de 500 investigadores e investigadoras y los más de 50 grupos de investigación de la UOC trabajan alrededor de cinco unidades de investigación centradas en cinco misiones: educación a lo largo de la vida, tecnología ética y humana, transición digital y sostenibilidad, cultura para una sociedad crítica, y salud digital y bienestar planetario.
Además, la universidad impulsa la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.
Más información: https://www.uoc.edu/es/investigacion