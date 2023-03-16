Pequeños polos de distribución

La idea es que las nuevas plazas de carga y descarga exclusivas se conviertan en un tipo de pequeño polo de distribución de mercancías desde donde los repartidores puedan llevar a cabo su trabajo a pie o "con medios de transporte ligeros".

Cristian Castillo, investigador del grupo Urbanización, Comercio y Logística Sostenible (URBANLOG), profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC e impulsor de la iniciativa, explica que "nos tenemos que imaginar una zona pintada en el suelo donde estamos diciendo que aquí solo puede aparcar el sector horeca; si soy un repartidor que entrego un paquete a domicilio, allí no puedo aparcar".

Castillo, que está adscrito al centro de investigación UOC-DIGIT, añade que así "ordenamos una actividad que se estaba haciendo de una manera que no era óptima e implicaba aparcar en doble fila o en la acera", porque hay transportistas de hostelería que tienen que abastecer a entre 25 y 30 clientes, y media hora (el tiempo máximo que pueden aparcar en una plaza común de carga y descarga) no es suficiente.

Tecnología digital

Además, el proyecto también incluye un sistema tecnológico para monitorizar en tiempo real las plazas de aparcamiento, de forma que los repartidores pueden saber si están ocupadas o no.

El proyecto lo han ideado conjuntamente la UOC y la Asociación de Empresas Distribuidoras de Bebidas y Alimentación en Cataluña (ADISCAT) en el marco de Barcelona Innova Lab Mobility, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona, Fira de Barcelona y Mobile World Capital Barcelona. El proyecto, denominado DUMH-BCN, ha sido el ganador de entre 30 propuestas.