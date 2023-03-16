Investigadors de la UOC participen d’un nou mètode de càrrega i descàrrega a Barcelona per a l’hostaleriaL'objectiu és evitar que els camions de mercaderies aparquin en doble fila i damunt de les voreres
L'Ajuntament de Barcelona provarà un sistema de càrrega i descàrrega impulsat per un equip de recerca de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que serà exclusiu per a repartidors que donen servei al sector horeca, és a dir, hotels, restaurants i cafeteries. L'objectiu és posar fi a la indisciplina i posar ordre a la via pública, on les escenes de camions de mercaderies aparcats en doble fila o damunt de les voreres és habitual.
L'Ajuntament provarà el sistema per primera vegada a la plaça Reial, un punt de la ciutat que aglutina molts establiments de restauració. La prova es farà l'any que ve, durarà 18 mesos i té un pressupost de 125.000 euros.
“Ordenem una activitat que s’estava fent d’una manera que no era òptima i implicava aparcar en doble fila o a la vorera”
Petits pols de distribució
La idea és que les noves places de càrrega i descàrrega exclusives es converteixin en una mena de petit pol de distribució de mercaderies des d'on els repartidors puguin dur a terme la seva feina a peu o "amb mitjans de transport lleugers".
Cristian Castillo, investigador del grup Urbanització, Comerç i Logística Sostenible (URBANLOG), professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i impulsor de la iniciativa, explica que "ens hem d'imaginar una zona pintada al terra on estem dient que aquí només pot aparcar el sector horeca; si soc un repartidor que lliuro un paquet a domicili, allà no puc aparcar".
Castillo, que està adscrit al centre de recerca UOC-DIGIT, afegeix que així "ordenem una activitat que s'estava fent d'una manera que no era òptima i implicava aparcar en doble fila o a la vorera", perquè hi ha transportistes d'hostaleria que han d'abastir entre 25 i 30 clients, i amb mitja hora (el temps màxim que poden aparcar en una plaça comuna de càrrega i descàrrega) no en tenen prou.
Tecnologia digital
A més, el projecte també inclou un sistema tecnològic per monitorar en temps real les places d'aparcament, de manera que els repartidors poden saber si estan ocupades o no.
El projecte l'han ideat conjuntament la UOC i l'Associació d'Empreses Distribuïdores de Begudes i Alimentació a Catalunya (ADISCAT) en el marc de Barcelona Innova Lab Mobility, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Barcelona, Fira de Barcelona i Mobile World Capital Barcelona. El projecte, anomenat DUMH-BCN, ha estat el guanyador d'entre 30 propostes.
Aquest projecte s’emmarca en la missió de recerca de la UOC de Transició digital i sostenibilitat i afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'ONU: 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització sostenible i fomentar la innovació; i 11. Ciutats i comunitats sostenibles.
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