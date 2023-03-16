La UOC participa en noves recerques sobre sostenibilitat a BarcelonaL'Ajuntament de Barcelona i la Fundació "la Caixa" financen tretze nous projectes de recerca emergents a la ciutat
La UOC coordinarà una recerca sobre sostenibilitat en la distribució de les mercaderies i participarà en una altra sobre els horts urbans
L'Ajuntament de Barcelona i la Fundació "la Caixa" han aprovat el finançament de tretze recerques en el marc de la convocatòria 2025 que destina fins a dos milions d'euros a projectes emergents a la ciutat. Del total d'iniciatives aprovades, dues compten amb la participació de personal investigador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
La convocatòria s'emmarca en el Pla Estratègic de Ciència i Innovació 2024-2027, pensat per enfortir la recerca a la ciutat i donar suport a les carreres científiques a Barcelona i la seva l'àrea metropolitana. Amb aquest finançament es pretén impulsar i enfortir àmbits estratègics com les ciències de la vida i la salut, la sostenibilitat i el canvi climàtic, i la innovació tecnològica a la ciutat.
En aquesta nova edició, en la qual s'han aprovat projectes amb la participació de 32 entitats, la UOC coordina el projecte de recerca GLIMS, per impulsar una nova distribució urbana de mercaderies més sostenible, i participa en WELLCOM, que té com a finalitat impulsar els horts urbans de la capital catalana.
“La iniciativa també busca contribuir a la col·laboració entre centres de recerca, les entitats del tercer sector i el teixit econòmic i social de la ciutat”
Millorar la distribució urbana de mercaderies
La distribució urbana de mercaderies és un dels grans reptes de les ciutats: incrementa la congestió, la contaminació i el soroll del trànsit viari, i pot generar desigualtats en l'accés a serveis logístics eficients entre barris. El projecte GLIMS, coordinat per la UOC, té com a objectiu "desenvolupar i implementar un model logístic urbà sostenible, eficient i socialment just, que permeti afrontar aquests reptes i contribuir a la transició climàtica de Barcelona", assenyala el seu investigador responsable, Cristian Castillo, un dels coordinadors del grup de recerca Urbanització, Comerç i Logística Sostenible (URBANLOG) i professor dels Estudis d'Economia i Empresa.
GLIMS vol combinar dades urbanes i intel·ligència artificial per simular escenaris i avaluar mesures amb impacte real sobre el trànsit, les emissions i l'equitat territorial de la distribució urbana. D'una banda, el projecte té la intenció de desenvolupar un model predictiu per decidir la localització estratègica d'instal·lacions logístiques –com ara microhubs i punts de conveniència– i la planificació òptima de rutes de repartiment. De l'altra, GLIMS vol simular escenaris de tarifació vial per a vehicles de mercaderies, avaluant com diferents estratègies de preus afectarien el trànsit, les emissions i l'eficiència logística. Per fer-ho, aplicarà simulacions i posarà el focus en zones on cal més descongestió i on s'ha de millorar la qualitat ambiental.
Un element clau és entendre com responen els consumidors als canvis de preu i de les opcions de lliurament en el comerç electrònic, que representa una part rellevant del repartiment de mercaderies urbanes. GLIMS estudiarà l'elasticitat de la demanda i la predisposició a pagar, i incorporarà tècniques de segmentació per captar diferències per gènere, edat, nivell d'ingressos o origen, per garantir una lectura representativa i inclusiva de les compres en línia.
L'objectiu final és comptar amb "una base robusta per orientar decisions municipals i del sector logístic cap a una distribució urbana que redueixi la congestió i les emissions, i que alhora millori l'equitat en l'accés als serveis", conclou Castillo, adscrit al centre de recerca UOC-DIGIT.
A més de la coordinació de la UOC, el projecte compta amb la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat Politècnica de València (UPV).
Impulsar els horts urbans com a actius socials i ecològics
Els horts urbans han crescut amb força a Barcelona: de poc més de 20 el 2012 a més de 180 el 2025. Aquest fenomen s'associa cada vegada més al benestar social, la promoció de la salut i la resiliència socioambiental. Però quin és l'impacte d'aquests horts en l'àmbit "comunitari" i com es tradueix en beneficis mesurables per a les persones i els barris?
El projecte WELLCOM, coordinat per la UAB i amb la participació de la UOC i les entitats Tarpuna i Institut Metròpoli, vol analitzar el fenomen social de l'agricultura urbana i reforçar la seva pràctica social a la capital catalana. "Els horts urbans són molt diversos: hi ha models promoguts per l'administració, iniciatives comunitàries de base i formats híbrids. Conèixer aquesta diversitat i quin impacte té és clau per reforçar-los com a recurs cabdal de la ciutat", assenyala Marina Pera, investigadora de la UOC del Laboratori de Transformació Urbana i Canvi Global (TURBA Lab).
El nou projecte té entre els seus objectius caracteritzar la diversitat de pràctiques comunitàries als horts urbans, avaluant com s'associen a resultats socials, ambientals i de salut, a escala individual i de barri. A més, la recerca vol identificar reptes i oportunitats segons els models de governança, així com proposar mesures polítiques per reforçar les pràctiques comunitàries en horts i espais verds.
WELLCOM realitzarà estudis de cas per aprofundir en la governança i els impactes dels horts urbans, durà a terme enquestes en aquests espais agrícoles dels deu districtes de Barcelona per detectar patrons comuns i organitzarà tallers participatius amb actors clau.
"Volem aportar evidències útils per ajustar programes municipals, reforçar l'Observatori d'Agricultura Urbana i orientar polítiques que potenciïn els beneficis socials i de salut associats als horts", indica Marina Pera, que està adscrita al centre de recerca UOC-TRÀNSIC.
Sobre la convocatòria
La cinquena edició d'aquesta convocatòria bianual, fruït de la col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació "la Caixa", cerca impulsar projectes de recerca en àrees com la salut comunitària, la digitalització de la ciutat, l'emergència climàtica o la sostenibilitat per abordar els reptes urbans de la ciutat. La iniciativa també busca contribuir a la col·laboració entre els centres de recerca, les entitats del tercer sector i el teixit econòmic i social de la ciutat.
Els projectes de la UOC s’emmarquen en les missions de recerca de la UOC de Salut i benestar planetari i Transició digital i sostenibilitat i afavoreixen els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'ONU: 3. Salut i benestar; 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització sostenible i fomentar la innovació; i 11. Ciutats i comunitats sostenibles.
Recerca amb impacte i vocació transformadora
A la UOC entenem la recerca com una eina estratègica per avançar cap a una societat de futur més crítica, responsable i inconformista. Des d'aquesta visió, desenvolupem una recerca aplicada, interdisciplinària i connectada amb els grans reptes socials, tecnològics i educatius.
Els més de 500 investigadors i investigadores i els més de 50 grups de recerca de la UOC treballen al voltant de cinc unitats de recerca centrades en cinc missions: educació al llarg de la vida, tecnologia ètica i humana, transició digital i sostenibilitat, cultura per a una societat crítica, i salut digital i benestar planetari.
A més, la Universitat impulsa la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.
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