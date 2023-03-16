El Departamento de Política Lingüística, mediante el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), ha firmado un acuerdo con la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) para fomentar la lengua catalana a través del desarrollo del programa Voluntariat per la llengua (VxL) en la universidad. El objetivo del convenio es regular la colaboración entre ambas instituciones para impulsar el programa en la UOC. La iniciativa, llamada " Xerra que Xerra ", se dirige a toda la comunidad universitaria (estudiantado, profesorado propio y colaborador, tutores, personal de investigación, personal de gestión, alumnis y extrabajadores).

El acto de firma del convenio ha contado con la participación del consejero de Política Lingüística, F. Xavier Vila, y de la rectora de la UOC, Àngels Fitó, y ha tenido lugar en el campus de la universidad en el Poblenou de Barcelona este viernes, 8 de mayo.

El acuerdo se inscribe en la estrategia del CPNL de colaborar con instituciones de la sociedad civil para extender el uso del catalán en todas las esferas de la sociedad. En este sentido, la UOC es un aliado clave y un actor referencial dentro del sistema universitario catalán, tanto por su peso en la educación superior como por su carácter innovador y la diversidad de perfiles de su comunidad.

El VxL fomenta el aprendizaje del catalán a través de la conversación con la creación de parejas lingüísticas formadas por un voluntario, que habla catalán fluidamente, y un aprendiz, que tiene conocimientos básicos y quiere adquirir fluidez, o bien que ya habla bien el catalán pero quiere ganar seguridad en la conversación profesional. Los encuentros, presenciales o en línea, se hacen una hora a la semana durante un mínimo de diez semanas en el día y la hora que acuerden los dos participantes.

En este caso, tanto los voluntarios como los aprendices serán de la comunidad UOC. La colaboración también prevé la difusión del VxL y otras actividades que gestiona el CPNL a través de los canales de la universidad.