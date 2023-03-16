Política Lingüística y la UOC firman un convenio para impulsar el Voluntariat per la llenguaGracias a la naturaleza en línea de la universidad, el acuerdo pone en marcha el primer programa de voluntariado lingüístico del sistema universitario catalán con vocación global
La iniciativa permitirá que el estudiantado obtenga créditos si participa en el programa de voluntariado
El Departamento de Política Lingüística, mediante el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), ha firmado un acuerdo con la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) para fomentar la lengua catalana a través del desarrollo del programa Voluntariat per la llengua (VxL) en la universidad. El objetivo del convenio es regular la colaboración entre ambas instituciones para impulsar el programa en la UOC. La iniciativa, llamada "Xerra que Xerra", se dirige a toda la comunidad universitaria (estudiantado, profesorado propio y colaborador, tutores, personal de investigación, personal de gestión, alumnis y extrabajadores).
El acto de firma del convenio ha contado con la participación del consejero de Política Lingüística, F. Xavier Vila, y de la rectora de la UOC, Àngels Fitó, y ha tenido lugar en el campus de la universidad en el Poblenou de Barcelona este viernes, 8 de mayo.
El acuerdo se inscribe en la estrategia del CPNL de colaborar con instituciones de la sociedad civil para extender el uso del catalán en todas las esferas de la sociedad. En este sentido, la UOC es un aliado clave y un actor referencial dentro del sistema universitario catalán, tanto por su peso en la educación superior como por su carácter innovador y la diversidad de perfiles de su comunidad.
El VxL fomenta el aprendizaje del catalán a través de la conversación con la creación de parejas lingüísticas formadas por un voluntario, que habla catalán fluidamente, y un aprendiz, que tiene conocimientos básicos y quiere adquirir fluidez, o bien que ya habla bien el catalán pero quiere ganar seguridad en la conversación profesional. Los encuentros, presenciales o en línea, se hacen una hora a la semana durante un mínimo de diez semanas en el día y la hora que acuerden los dos participantes.
En este caso, tanto los voluntarios como los aprendices serán de la comunidad UOC. La colaboración también prevé la difusión del VxL y otras actividades que gestiona el CPNL a través de los canales de la universidad.
El rol de la UOC en esta iniciativa
Uno de los aspectos destacados del convenio es que la UOC reconocerá la participación de los estudiantes en el programa dentro del plan de estudios mediante créditos, siempre y cuando cumplan los requisitos del VxL, que incluyen completar las diez sesiones de conversación en catalán de una hora con la pareja lingüística asignada.
Además, la UOC organizará actividades culturales complementarias para promover la práctica del catalán, la cohesión de la comunidad universitaria y el conocimiento del entorno y los agentes sociales con quienes colabora. Las actividades también podrán estar abiertas a los participantes del VxL en general.
Esta iniciativa nace en el marco de los objetivos establecidos en el Plan de lenguas 2025-2027 de la UOC. En este contexto, el convenio con el CPNL refuerza el programa y sitúa la universidad como un colaborador de referencia de esta institución, a la vez que amplifica su proyección.
Para Jordi Gavaldà, director del Servicio Lingüístico de la UOC, el objetivo de esta iniciativa es "promover el uso de la lengua catalana en todos los ámbitos y que todo el mundo se anime a usarla en entornos informales". Además, "nuestra naturaleza ubicua nos permite impulsar el primer programa de voluntariado lingüístico del sistema universitario catalán con una clara vocación global, es decir, abierto a la participación desde cualquier lugar del mundo. Estés donde estés, contribuirás a hacer del catalán una lengua de cohesión", explica.
Con este acuerdo, Política Lingüística y el CPNL siguen ampliando la presencia del VxL en el ámbito universitario y refuerzan las estrategias para fomentar el uso del catalán en nuevos contextos y comunidades. Dentro del ámbito de la educación superior, la Universidad de Girona y la Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña ya colaboran con el VxL y reconocen con créditos la participación.
Voluntariat per la llengua
El VxL es un programa para practicar catalán a través de la conversación impulsado por el Departamento de Política Lingüística y gestionado territorialmente por el CPNL.