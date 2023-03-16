Política Lingüística i la UOC signen un conveni per impulsar el Voluntariat per la llenguaGràcies a la naturalesa en línia de la Universitat, l'acord engega el primer programa de voluntariat lingüístic del sistema universitari català amb vocació global
La iniciativa permetrà que l'estudiantat obtingui crèdits si participa en el programa de voluntariat
El Departament de Política Lingüística, mitjançant el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), ha signat un acord amb la UOC per fomentar la llengua catalana a través del desenvolupament del programa Voluntariat per la llengua (VxL) a la Universitat. L'objectiu del conveni és regular la col·laboració entre ambdues institucions per impulsar el programa a la UOC. La iniciativa, anomenada "Xerra que Xerra", s'adreça a tota la comunitat universitària (estudiantat, professorat propi i col·laborador, tutors, personal de recerca, personal de gestió, alumnis i extreballadors).
L'acte de signatura del conveni ha comptat amb la participació del conseller de Política Lingüística, F. Xavier Vila, i de la rectora de la UOC, Àngels Fitó, i ha tingut lloc al campus de la Universitat al Poblenou de Barcelona aquest divendres, 8 de maig.
L'acord s'inscriu en l'estratègia del CPNL de col·laborar amb institucions de la societat civil per estendre l'ús del català en totes les esferes de la societat. En aquest sentit, la UOC és un aliat clau i un actor referencial dins el sistema universitari català, tant pel seu pes en l'ensenyament superior com pel seu caràcter innovador i la diversitat de perfils de la seva comunitat.
El VxL fomenta l'aprenentatge del català a través de la conversa amb la creació de parelles lingüístiques formades per un voluntari, que parla català fluidament, i un aprenent, que en té coneixements bàsics i vol adquirir fluïdesa, o bé que ja parla bé el català però vol guanyar seguretat en la conversa professional. Les trobades, presencials o en línia, es fan una hora a la setmana durant un mínim de deu setmanes el dia i l'hora que acordin els dos participants.
En aquest cas, tant els voluntaris com els aprenents seran de la comunitat UOC. La col·laboració també preveu la difusió del VxL i altres activitats que gestiona el CPNL a través dels canals de la Universitat.
El rol de la UOC en aquesta iniciativa
Un dels aspectes destacats del conveni és que la UOC reconeixerà la participació dels estudiants en el programa dins el pla d'estudis mitjançant crèdits, sempre que compleixin els requisits del VxL, que inclouen completar les deu sessions de conversa en català d'una hora amb la parella lingüística assignada.
A més, la UOC organitzarà activitats culturals complementàries per promoure la pràctica del català, la cohesió de la comunitat universitària i la coneixença de l'entorn i els agents socials amb qui col·labora. Les activitats també podran estar obertes als participants del VxL en general.
Aquesta iniciativa neix en el marc dels objectius establerts en el Pla de llengües 2025-2027 de la UOC. En aquest context, el conveni amb el CPNL reforça el programa i situa la Universitat com un col·laborador de referència d'aquesta institució, alhora que n'amplifica la projecció.
Per a Jordi Gavaldà, director del Servei Lingüístic de la UOC, l'objectiu d'aquesta iniciativa és "promoure l'ús de la llengua catalana en tots els àmbits i que tothom s'animi a fer-la servir en entorns informals". A més, "la nostra naturalesa ubiqua ens permet impulsar el primer programa de voluntariat lingüístic del sistema universitari català amb una clara vocació global, és a dir, obert a la participació des de qualsevol lloc del món. Siguis on siguis, contribuiràs a fer del català una llengua de cohesió", explica.
Amb aquest acord, Política Lingüística i el CPNL continuen ampliant la presència del VxL en l'àmbit universitari i reforcen les estratègies per fomentar l'ús del català en nous contextos i comunitats. Dins de l'àmbit de l'ensenyament superior, la Universitat de Girona i la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya ja col·laboren amb el VxL i en reconeixen amb crèdits la participació.
Voluntariat per la llengua
El VxL és un programa per practicar català a través de la conversa impulsat pel Departament de Política Lingüística i gestionat territorialment pel CPNL.