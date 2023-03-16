Los Premios MoJoInnova UOC-EFE 2027 de periodismo móvil han abierto este jueves el plazo de presentación de candidaturas para su séptima edición, que permanecerá abierto hasta el próximo 31 de marzo para reconocer el uso innovador de las tecnologías móviles en la práctica periodística.

La innovación y la investigación periodística en la manera de explorar nuevas narrativas “permiten hacer un mejor periodismo”, explican desde la organización de estos premios, convocados conjuntamente por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Agencia EFE, y que cuentan con el patrocinio de Vueling, para promover la excelencia del periodismo móvil.

Para el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, "es importante seguir galardonando el periodismo móvil porque acorta el tiempo entre la noticia y su difusión, y porque permite llegar a sitios y escenarios informativos de muy difícil acceso para una cámara profesional. Es además insustituible para transmisiones de urgencia en directo y para tener pegada en las redes sociales".

"Para EFE, como primera agencia del mundo de noticias en español, es muy estimulante seguir promoviendo junto a la UOC los mejores trabajos periodísticos en formatos adaptados al consumo digital sobre noticias de alcance, de puro "breaking news"; es el periodismo que estalla delante de ti, lo tienes en tus manos y lo cuentas con un móvil", ha explicado Oliver.

“Observar cómo se transforma el periodismo es también una vía para entender cómo nos relacionamos hoy con el conocimiento. Existen claros paralelismos entre la forma en que consumimos la información y cómo aprendemos y estudiamos en entornos digitales. Desde la UOC entendemos que premiar la innovación móvil no solo reconoce el talento periodístico, sino que refuerza un conocimiento compartido esencial para cultivar una ciudadanía crítica y bien informada”, añade Àngels Fitó, rectora de la UOC.