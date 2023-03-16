EFE y UOC convocan la VII edición de los Premios MoJoInnova de periodismo móvil
Los Premios MoJoInnova UOC-EFE 2027 de periodismo móvil han abierto este jueves el plazo de presentación de candidaturas para su séptima edición, que permanecerá abierto hasta el próximo 31 de marzo para reconocer el uso innovador de las tecnologías móviles en la práctica periodística.
La innovación y la investigación periodística en la manera de explorar nuevas narrativas “permiten hacer un mejor periodismo”, explican desde la organización de estos premios, convocados conjuntamente por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Agencia EFE, y que cuentan con el patrocinio de Vueling, para promover la excelencia del periodismo móvil.
Para el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, "es importante seguir galardonando el periodismo móvil porque acorta el tiempo entre la noticia y su difusión, y porque permite llegar a sitios y escenarios informativos de muy difícil acceso para una cámara profesional. Es además insustituible para transmisiones de urgencia en directo y para tener pegada en las redes sociales".
"Para EFE, como primera agencia del mundo de noticias en español, es muy estimulante seguir promoviendo junto a la UOC los mejores trabajos periodísticos en formatos adaptados al consumo digital sobre noticias de alcance, de puro "breaking news"; es el periodismo que estalla delante de ti, lo tienes en tus manos y lo cuentas con un móvil", ha explicado Oliver.
“Observar cómo se transforma el periodismo es también una vía para entender cómo nos relacionamos hoy con el conocimiento. Existen claros paralelismos entre la forma en que consumimos la información y cómo aprendemos y estudiamos en entornos digitales. Desde la UOC entendemos que premiar la innovación móvil no solo reconoce el talento periodístico, sino que refuerza un conocimiento compartido esencial para cultivar una ciudadanía crítica y bien informada”, añade Àngels Fitó, rectora de la UOC.
“Premiar la innovación móvil no sólo reconoce el talento periodístico, sino que refuerza un conocimiento compartido esencial para cultivar a una ciudadanía crítica y bien informada”
La entrega de premios tendrá lugar en junio de 2027 en la sede de la UOC en Barcelona y se concederán dos distinciones en las categorías de ‘Mejor cobertura nacional que potencie la innovación a través de nuevas narrativas periodísticas’ y ‘Mejor cobertura internacional (Vueling) que potencie la innovación a través de nuevas narrativas periodísticas’.
Los ganadores de ambas categorías recibirán un premio en metálico por valor de 1.000 euros, además de 1.250 euros en billetes de avión.
Según marcan las bases de los premios, aquellos profesionales de la comunicación y el periodismo que presenten su candidatura, tanto a título individual como colectivo, solo podrán concurrir a una única categoría, mientras que los profesionales de la Agencia EFE, de la UOC o de Vueling quedan excluidos de la participación.
Tampoco podrán presentarse al concurso aquellos profesionales que hayan recibido un premio MoJoInnova en los dos últimos años.
En cuanto a los trabajos presentados, las bases apuntan que las obras “deberán haber sido publicadas de forma online por algún medio de comunicación o en alguna plataforma de internet de cualquier lugar del mundo entre el 2 de septiembre de 2025 y el 1 de marzo de 2027”.
Además, la presentación de candidaturas se realizará a través de un enlace a la publicación, que deberá permanecer activo desde la fecha de inscripción hasta el 31 de diciembre de 2027