Els Premis MoJoInnova UOC-EFE 2027 de periodisme mòbil han obert aquest dijous el termini de presentació de candidatures per a la seva setena edició, que romandrà obert fins al pròxim 31 de març per a reconèixer l'ús innovador de les tecnologies mòbils en la pràctica periodística.
La innovació i la recerca periodística en la manera d'explorar noves narratives “permeten fer un millor periodisme”, expliquen des de l'organització d'aquests premis, convocats conjuntament per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i l'Agència EFE, i que compten amb el patrocini de Vueling, per a promoure l'excel·lència del periodisme mòbil.
Per al president de l'Agència EFE, Miguel Ángel Oliver, "és important continuar guardonant el periodisme mòbil perquè escurça el temps entre la notícia i la seva difusió, i perquè permet arribar a llocs i escenaris informatius de molt difícil accés per a una cambra professional. És a més insubstituïble per a transmissions d'urgència en directe i per a tenir pegada en les xarxes socials".
"Per a EFE, com a primera agència del món de notícies en espanyol, és molt estimulant continuar promovent al costat de la UOC els millors treballs periodístics en formats adaptats al consum digital sobre notícies d'abast, de pur "breaking news"; és el periodisme que esclata davant de tu, el tens a les teves mans i el comptes amb un mòbil", ha explicat Oliver.
“Observar com es transforma el periodisme és també una via per a entendre com ens relacionem avui amb el coneixement. Existeixen clars paral·lelismes entre la forma en què consumim la informació i com aprenem i estudiem en entorns digitals. Des de la UOC entenem que premiar la innovació mòbil no sols reconeix el talent periodístic, sinó que reforça un coneixement compartit essencial per a conrear una ciutadania crítica i ben informada”, afegeix Àngels Fitó, rectora de la UOC.
“Premiar la innovació mòbil no sols reconeix el talent periodístic, sinó que reforça un coneixement compartit essencial per a conrear una ciutadania crítica i ben informada”
El lliurament de premis tindrà lloc al juny de 2027 en la seu de la UOC a Barcelona i es concediran dues distincions en les categories de ‘Millor cobertura nacional que potenciï la innovació a través de noves narratives periodístiques’ i ‘Millor cobertura internacional (Vueling) que potenciï la innovació a través de noves narratives periodístiques’.
Els guanyadors de totes dues categories rebran un premi en metàl·lic per valor de 1.000 euros, a més de 1.250 euros en bitllets d'avió.
Segons marquen les bases dels premis, aquells professionals de la comunicació i el periodisme que presentin la seva candidatura, tant a títol individual com col·lectiu, només podran concórrer a una única categoria, mentre que els professionals de l'Agència EFE, de la UOC o de Vueling queden exclosos de la participació.
Tampoc podran presentar-se al concurs aquells professionals que hagin rebut un premi MoJoInnova en els dos últims anys.
Quant als treballs presentats, les bases apunten que les obres “hauran d'haver estat publicades de manera en línia per algun mitjà de comunicació o en alguna plataforma d'internet de qualsevol lloc del món entre el 2 de setembre de 2025 i l'1 de març de 2027”.
A més, la presentació de candidatures es realitzarà a través d'un enllaç a la publicació, que haurà de romandre actiu des de la data d'inscripció fins al 31 de desembre de 2027.