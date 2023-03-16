Frente a ello, López García propone explorar un paso previo al flujo de vídeos, que denomina cortafuegos conversacional: unas preguntas breves sobre el propósito de la conexión, los contenidos deseados, los temas que se prefieren evitar, el uso que se hará de la información y la duración prevista. Tendrían un doble objetivo: que el adolescente reflexione sobre por qué y para qué entra en TikTok en ese momento, y que el algoritmo le devuelva los vídeos que realmente quiere ver, no otros que puedan dañarlo. La inteligencia artificial traduciría las respuestas en ajustes temporales de la sesión, en línea con lo que pide Bruselas, con los datos mínimos necesarios y sin reutilizar las respuestas para publicidad ni para prolongar la permanencia. Tampoco sustituiría las obligaciones de las plataformas en materia de prevención de riesgos.

"La exigencia a las plataformas es que la calidad informativa y la seguridad tengan un peso verificable en sus decisiones de diseño, en lugar de quedar subordinadas a la retención", sostiene López García. Del mismo modo que una ciudad no delega en las familias la revisión de las soldaduras de los columpios, la protección digital exige servicios seguros por defecto.

Qué sabemos sobre la exposición y la vulnerabilidad

Un estudio de la UOC y la Universidad Pompeu Fabra, publicado en 2024 y con más de mil jóvenes españoles de 12 a 18 años, encontró que el 20,22 % pasaba más de dos horas diarias en TikTok. La proporción era del 24,37 % entre las chicas y del 15,45 % entre los chicos.

Los contenidos también cuentan. En un experimento de la Universidad Charles Sturt (Australia, 2024) con 273 mujeres de 18 a 28 años, unos vídeos de TikTok de ocho minutos que promovían la anorexia redujeron más su satisfacción corporal que los vídeos neutros. Es un efecto inmediato en personas adultas; no es directamente extrapolable a menores.

La exposición también puede producirse sin buscar esos materiales. Un estudio de la Universidad de Oxford, publicado en 2026, halló que el 34,5 % de los 28.797 estudiantes ingleses de 11 a 18 años que respondieron a esa pregunta habían visto contenidos sobre autolesiones durante el mes anterior. Casi tres de cada cuatro los encontraron sin buscarlos, y las recomendaciones del flujo de publicaciones fueron la vía más frecuente (66,2 % de los expuestos). La exposición se asociaba con una mayor vulnerabilidad psicosocial. Al ser un estudio observacional, no prueba que el algoritmo haya causado esos problemas.

López García sitúa estos riesgos en un contexto más amplio: "La tecnología no actúa en un vacío: amplifica y cristaliza vulnerabilidades previas". En su tesis doctoral (Universidad de Salamanca, 2023) sobre competencia digital y adicción a internet en primaria y la ESO, revisó investigaciones que interpretan el uso abusivo como una manifestación de dificultades personales, emocionales o relacionales previas.

Desde las teorías del apego, la pantalla se considera con frecuencia un "regulador afectivo externo". Por ello, la experta distingue tres niveles: el uso intensivo, que se refiere al tiempo de uso, como superar dos horas diarias, no demuestra por sí solo un daño; el uso problemático implica malestar o interferencias en el descanso, los estudios o las relaciones, así como la falta de un propósito claro al ver los vídeos, y es el foco de la intervención educativa; la adicción, con pérdida de control persistente y deterioro grave, requiere atención clínica especializada. Así se evita que la puntuación de un cuestionario se convierta en una etiqueta clínica.

Educación crítica y alternativas fuera de la pantalla

La profesora descarta la prohibición generalizada: las restricciones por edad profundizan las desigualdades, privan a los menores de los beneficios de la cultura digital y pueden eludirse. Tres meses después de que Australia fijara en 16 años la edad mínima para tener una cuenta en redes sociales, más del 85 % de los menores de esa edad seguían usándolas, según un estudio publicado en The BMJ: la mayoría, con sus propias cuentas, y otros, con cuentas falsas o de familiares y amigos. Propone enseñar cómo funcionan las recomendaciones e identificar las propias motivaciones de uso. Un adolescente debería poder reconocer qué intereses comerciales intervienen en lo que recibe y preguntarse si está disfrutando de la actividad o si recurre a ella para evitar una preocupación. Esa reflexión debe hacerse con el acompañamiento de un adulto y sin patologizar en exceso su comportamiento.

En el aula, plantea enseñar a contrastar fuentes, comprobar la especialización de quien habla, detectar patrocinios y valorar si reconoce incertidumbres y corrige errores. En un experimento con 241 adolescentes europeas (2022), el 56,8 % no reconoció la publicidad de influencers en Instagram sin previo aviso, y reconocerla no se tradujo en una valoración más crítica. El cuestionamiento sobre los influencers permite analizar la diferencia entre la popularidad y el conocimiento.

"Educar no debe convertirse en una excusa para que las plataformas deleguen en los menores la responsabilidad de protegerse", advierte López García. "Conocer la trampa no evita caer en ella cuando la interfaz explota la inmadurez neurobiológica prefrontal". La alfabetización debe acompañar el rediseño de los servicios.

La experta organiza la intervención socioeducativa en cuatro ámbitos: familiar, escolar y entre iguales, comunitario e individual. En casa, la disponibilidad emocional de los adultos puede proteger, mientras que el conflicto familiar aumenta el riesgo. Recomienda compartir el mundo digital en familia para crear un clima de confianza y seguridad, diseñar las normas junto con los adolescentes en lugar de imponer restricciones punitivas, preservar espacios sin pantallas y ofrecer ejemplos adultos coherentes de desconexión. "Para que esta mediación sea viable, es imprescindible apoyar a las familias y evitar discursos culpabilizadores, reconociendo las desigualdades de tiempo y recursos entre los hogares", precisa.

En la escuela, propone, sobre todo, no prohibir las redes, porque se perdería una oportunidad de desarrollar la competencia digital en el mundo real, fortalecer la pertenencia al centro y abordar el acoso y las dificultades de integración. En el entorno comunitario, reclama ocio asequible y espacios seguros para el encuentro. En el plano individual, plantea trabajar la regulación emocional, las habilidades sociales y la resistencia a la presión del grupo.

Una familia con jornadas laborales extensas puede disponer de poco tiempo para compartir la experiencia digital; un adolescente sin alternativas gratuitas puede encontrar en la pantalla su principal espacio de relación, mientras que otro, con adultos disponibles, amistades presenciales y actividades propias, tiene otras fuentes de reconocimiento. Estas circunstancias no determinan una adicción, pero indican qué apoyos hacen falta.

"No se trata de expulsar a los jóvenes de los espacios digitales ni de absolver a las plataformas tecnológicas de sus responsabilidades", concluye López. García.