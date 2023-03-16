Què hauria de canviar TikTok per protegir els joves de l'ús problemàticUna experta de la UOC proposa un tallafocs conversacional perquè els adolescents puguin triar els continguts desitjats, els temes que volen evitar i la durada de cada sessió
Aquest mecanisme, previ al flux de vídeos, també permetria als joves reflexionar sobre per què i per a què es connecten a TikTok
Triar per a què s'entra a TikTok, quins temes es volen evitar i quant temps s'hi vol dedicar abans de començar a lliscar vídeos: aquesta és una de les propostes de Camino López García, professora dels Estudis d'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). L'especialista rebutja la prohibició generalitzada i proposa combinar canvis en el disseny de les plataformes amb educació crítica i suports fora de la pantalla, atenent les circumstàncies de cada adolescent.
El 6 de novembre, la Comissió Europea va concloure de manera preliminar que TikTok incompleix el Reglament de serveis digitals per no avaluar ni mitigar adequadament els riscos del seu sistema de recomanacions: l'exposició reiterada a vídeos sobre tristesa, aïllament o imatge corporal pot generar espirals de contingut perjudicials, especialment per als menors i els adults vulnerables. L'11 de novembre, la Fiscalia General de l'Estat va obrir una investigació per la possible difusió de continguts d'abús sexual infantil a la plataforma, després d'una denúncia de Maldita.es. Al cap de dos dies, la Fiscalia de Sala de Criminalitat Informàtica va presentar una denúncia contra TikTok davant els jutjats de Madrid per la possible difusió de material d'abús sexual infantil.
Per a López García, són responsabilitats relacionades, però diferents: la via penal exigeix detectar i retirar continguts il·lícits ja publicats, mentre que l'europea examina els riscos derivats del mateix disseny de les recomanacions.
Preferències que realment modifiquin les recomanacions
TikTok ja permet indicar que un vídeo no interessa, però la Comissió Europea considera que aquesta mesura no és prou eficaç. El motiu és que l'algorisme dona més pes al que fa l'usuari que al que diu que vol veure. Per exemple, si roman molt temps veient un vídeo, TikTok pot interpretar que li interessa, encara que hagi demanat rebre menys contingut similar. Per això, des de Brussel·les es planteja que les preferències expressades pels usuaris tinguin prioritat, que el temps de visualització deixi de ser un criteri determinant per recomanar continguts i que es facilitin els controls i les proves periòdiques de l'algorisme.
Segons l'experta, TikTok té especialment en compte quant temps es mira un vídeo, quina proporció es veu o si es reprodueix diverses vegades, fins i tot per sobre dels m'agrades. A més, la successió de vídeos ofereix estímuls i recompenses impredictibles que afavoreixen que l'usuari continuï mirant, un mecanisme similar al dels jocs d'atzar. Aquest efecte pot ser especialment rellevant durant l'adolescència, una etapa en què es reacciona amb intensitat davant la novetat i l'aprovació social, mentre que les àrees cerebrals implicades en l'autocontrol i la presa de decisions encara estan en procés de maduració. Funcions com el desplaçament infinit i la reproducció automàtica redueixen, a més, les pauses que podrien influir en la decisió de l'usuari de continuar veient contingut.
“L'exigència a les plataformes és que la qualitat informativa i la seguretat tinguin un pes verificable en les seves decisions de disseny”
Davant d'això, López García proposa explorar un pas previ al flux de vídeos, que denomina tallafocs conversacional: unes preguntes breus sobre el propòsit de la connexió, els continguts desitjats, els temes que es prefereixen evitar, l'ús que es farà de la informació i la durada prevista. Tindrien un doble objectiu: que l'adolescent reflexioni sobre per què i per a què entra a TikTok en aquell moment, i que l'algorisme li retorni els vídeos que realment vol veure, no uns altres que el puguin danyar. La intel·ligència artificial traduiria les respostes en ajustos temporals de la sessió, en línia amb el que demana Brussel·les, amb les dades mínimes necessàries i sense reutilitzar les respostes per a publicitat ni per prolongar la permanència. Tampoc substituiria les obligacions de les plataformes en matèria de prevenció de riscos.
"L'exigència a les plataformes és que la qualitat informativa i la seguretat tinguin un pes verificable en les seves decisions de disseny, en lloc de quedar subordinades a la retenció", sosté López García. De la mateixa manera que una ciutat no delega les famílies perquè revisin les soldadures dels gronxadors, la protecció digital exigeix serveis segurs per defecte.
Què sabem sobre l'exposició i la vulnerabilitat
Un estudi de la UOC i la Universitat Pompeu Fabra, publicat el 2024 i amb més de mil joves espanyols de 12 a 18 anys, va trobar que el 20,22 % passava més de dues hores diàries a TikTok. La proporció era del 24,37 % entre les noies i del 15,45 % entre els nois.
Els continguts també compten. En un experiment de la Universitat Charles Sturt (Austràlia, 2024) amb 273 dones de 18 a 28 anys, uns vídeos de TikTok de vuit minuts que promovien l'anorèxia van reduir més la seva satisfacció corporal que els vídeos neutres. És un efecte immediat en persones adultes; no és directament extrapolable a menors.
L'exposició també es pot produir sense buscar aquests materials. Un estudi de la Universitat d'Oxford, publicat el 2026, va trobar que el 34,5 % dels 28.797 estudiants anglesos d'11 a 18 anys que van respondre aquesta pregunta havien vist continguts sobre autolesions durant el mes anterior. Gairebé tres de cada quatre els van trobar sense buscar-los, i les recomanacions del flux de publicacions van ser la via més freqüent (66,2 % dels exposats). L'exposició s'associava amb una vulnerabilitat psicosocial més gran. En ser un estudi observacional, no prova que l'algorisme hagi causat aquests problemes.
López García situa aquests riscos en un context més ampli: "La tecnologia no actua en un buit: amplifica i cristal·litza vulnerabilitats prèvies". A la seva tesi doctoral (Universitat de Salamanca, 2023) sobre competència digital i addicció a internet a primària i l'ESO, va revisar recerques que interpreten l'ús abusiu com una manifestació de dificultats personals, emocionals o relacionals prèvies.
Des de les teories de l'aferrament, la pantalla es considera amb freqüència un "regulador afectiu extern". Per això, l'experta distingeix tres nivells: l'ús intensiu, que es refereix al temps d'ús, com ara superar les dues hores diàries, no demostra per si mateix un dany; l'ús problemàtic implica malestar o interferències en el descans, els estudis o les relacions, així com la falta d'un propòsit clar en veure els vídeos, i és el focus de la intervenció educativa; l'addicció, amb pèrdua de control persistent i deterioració greu, requereix atenció clínica especialitzada. Així s'evita que la puntuació d'un qüestionari es converteixi en una etiqueta clínica.
Educació crítica i alternatives fora de la pantalla
La professora descarta la prohibició generalitzada: les restriccions per edat aprofundeixen les desigualtats, priven els menors dels beneficis de la cultura digital i es poden eludir. Tres mesos després que Austràlia fixés en els 16 anys l'edat mínima per tenir un compte a les xarxes socials, més del 85 % dels menors d'aquesta edat les continuaven fent servir, segons un estudi publicat a The BMJ: la majoria, amb els seus propis comptes, i d'altres, amb comptes falsos o de familiars i amics. Proposa ensenyar com funcionen les recomanacions i identificar les pròpies motivacions d'ús. Un adolescent hauria de poder reconèixer quins interessos comercials intervenen en el que rep i preguntar-se si està gaudint de l'activitat o si hi recorre per evitar una preocupació. Aquesta reflexió s'ha de fer amb l'acompanyament d'un adult i sense patologitzar en excés el seu comportament.
A l'aula, planteja ensenyar a contrastar fonts, comprovar l'especialització de qui parla, detectar patrocinis i valorar si reconeix incerteses i corregeix errors. En un experiment amb 241 adolescents europees (2022), el 56,8 % no va reconèixer la publicitat dels influencers a Instagram sense previ avís, i reconèixer-la no es va traduir en una valoració més crítica. El qüestionament sobre els influencers permet analitzar la diferència entre la popularitat i el coneixement.
"Educar no s'ha de convertir en una excusa perquè les plataformes deleguin als menors la responsabilitat de protegir-se", adverteix López García. "Conèixer el parany no evita caure-hi quan la interfície explota la immaduresa neurobiològica prefrontal". L'alfabetització ha d'acompanyar el redisseny dels serveis.
L'experta organitza la intervenció socioeducativa en quatre àmbits: familiar, escolar i entre iguals, comunitari i individual. A casa, la disponibilitat emocional dels adults pot protegir, mentre que el conflicte familiar augmenta el risc. Recomana compartir el món digital en família per crear un clima de confiança i seguretat, dissenyar les normes juntament amb els adolescents en lloc d'imposar restriccions punitives, preservar espais sense pantalles i oferir exemples adults coherents de desconnexió. "Perquè aquesta mediació sigui viable, és imprescindible fer costat a les famílies i evitar discursos culpabilitzadors, reconeixent les desigualtats de temps i recursos entre les llars", precisa.
A l'escola, proposa, sobretot, no prohibir les xarxes, perquè es perdria una oportunitat de desenvolupar la competència digital en el món real, enfortir la pertinença al centre i abordar l'assetjament i les dificultats d'integració. En l'entorn comunitari, reclama oci assequible i espais segurs per a la trobada. En el pla individual, planteja treballar la regulació emocional, les habilitats socials i la resistència a la pressió del grup.
Una família amb jornades laborals extenses pot disposar de poc temps per compartir l'experiència digital; un adolescent sense alternatives gratuïtes pot trobar en la pantalla el seu principal espai de relació, mentre que un altre, amb adults disponibles, amistats presencials i activitats pròpies, té altres fonts de reconeixement. Aquestes circumstàncies no determinen una addicció, però indiquen quins suports fan falta.
"No es tracta d'expulsar els joves dels espais digitals ni d'absoldre les plataformes tecnològiques de les seves responsabilitats", conclou López García.