La inteligencia artificial está transformando la manera en la que las empresas producen, venden y se relacionan con sus clientes. Este contexto hace necesaria una formación específica de los profesionales que trabajan con ella. Por este motivo, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la BSC AI Factory (BSC AIF), se unen para ofrecer esta formación, en línea y gratuita, dirigida a los profesionales con perfiles no técnicos de pymes, empresas emergentes y la administración pública.

La formación, financiada por la Unión Europea, se concreta en dos cursos repartidos en dos ediciones. La primera edición empezará este noviembre con dos cursos diferenciados por nivel: el introductorio y el avanzado. Las siguientes ediciones se llevarán a cabo durante la primavera y el otoño de 2027.

En el nivel introductorio, los participantes aprenderán a utilizar la IA en sus diferentes facetas, desde diseñar indicaciones (prompts) efectivas hasta gestionar riesgos de privacidad y elaborar su plan de adopción de la IA en el trabajo. En el nivel avanzado, los participantes aprenderán a utilizar la IA para mejorar la eficiencia interna de la empresa. La predicción de la demanda, la gestión de inventario, los recursos humanos y los análisis de datos les permitirán optimizar recursos y tomar decisiones más acertadas. Al finalizar los cursos, recibirán un certificado académico de la UOC.

La IA, explicada con casos prácticos y lenguaje de negocio

El primero curso , de nivel introductorio, constará de 50 horas en línea (el equivalente a 2 ECTS) y empezará el 16 de noviembre. Las personas interesadas pueden inscribirse hasta el 9 de noviembre.

Uno de los puntos más destacados de esta formación es que está diseñada para personas sin conocimientos de programación o lenguaje tecnológico. Conceptos complejos se explican en un lenguaje accesible, orientado al impacto empresarial y organizativo.

Durante las primeras semanas, los participantes aprenderán sobre los cimientos de la IA y la IA generativa, los diferentes modelos de lenguaje, la ingeniería de indicaciones (prompt engineering), la ética, la privacidad y la seguridad de estas herramientas, y verán casos de uso empresariales y cómo pueden diseñar estrategias de adopción de esta tecnología en su ámbito laboral.

Una vez superada esta fase, entrarán en el nivel avanzado, que constará también de 50 horas en línea (el equivalente a 2 ECTS). En este curso trabajarán en la automatización de procesos, los asistentes virtuales basados en IA, la integración de la IA en procesos corporativos, la evaluación de beneficios y el rendimiento de la inversión (ROI, por la sigla en inglés), y la gobernanza de datos y cumplimiento normativo, entre otros aspectos.

La actividad ofrece la oportunidad de explorar casos reales en diferentes ámbitos, acercando a los participantes habilidades útiles y actuales para su futuro profesional.

A pesar de que el curso es en línea, se realizarán dos sesiones presenciales en Barcelona (en caso de no poder asistir, habrá la opción de conectarse remotamente), y el alumnado contará con el acompañamiento de un experto para resolver dudas y obtener feedback cualitativo. El curso se podrá hacer en cualquiera de estos tres idiomas: catalán, español o inglés.

Excelencia científica y experiencia educativa, una combinación ganadora

En el curso, la BSC AI Factory aporta su liderazgo europeo en supercomputación e inteligencia artificial, así como su experiencia especializada en IA organizada a través de una amplia gamma de servicios para ayudar start-ups, pimes, organismos públicos e investigadores a desarrollar, probar y escalar soluciones de IA.

El reconocido prestigio internacional de la UOC en enseñanza en línea y en formación corporativa, además de un modelo de aprendizaje innovador y flexible, hacen de esta alianza una propuesta que une un conocimiento de la IA al más alto nivel con una metodología pedagógica contrastada y orientada a resultados.