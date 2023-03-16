La UOC i la BSC AI Factory s'alien per formar professionals en IAL'acord preveu cursos d'IA gratuïts adreçats a professionals sense coneixements tècnics de pimes, empreses emergents i l'administració pública
Els participants aprendran a aplicar la IA en entorns empresarials reals i disposaran de l'acompanyament docent de la UOC
La intel·ligència artificial està transformant la manera en què les empreses produeixen, venen i es relacionen amb els seus clients. Aquest context fa necessària una formació específica dels professionals que hi treballen. És per aquest motiu que la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la BSC AI Factory (BSC AIF), s'uneixen per oferir aquesta formació, en línia i gratuïta, adreçada als professionals amb perfils no tècnics de pimes, empreses emergents i l'administració pública.
La formació, finançada per la Unió Europea, es concreta en dos cursos repartits en dues edicions. La primera edició començarà aquest novembre amb dos cursos diferenciats per nivell: l'introductori i l'avançat. Les edicions següents es duran a terme durant la primavera i la tardor del 2027.
En el nivell introductori, els participants aprendran a utilitzar la IA en les seves diferents facetes, des de dissenyar indicacions (prompts) efectives fins a gestionar riscos de privacitat i elaborar el seu pla d'adopció de la IA a la feina. En el nivell avançat, els participants aprendran a utilitzar la IA per millorar l'eficiència interna de l'empresa. La predicció de la demanda, la gestió d'inventari, els recursos humans i les anàlisis de dades els permetran optimitzar recursos i prendre decisions més encertades. En finalitzar els cursos, rebran un certificat acadèmic de la UOC.
La IA, explicada amb casos pràctics i llenguatge de negoci
El primer curs, de nivell introductori, constarà de 50 hores en línia (l'equivalent a 2 ECTS) i començarà el 16 de novembre. Les persones interessades s'hi poden inscriure fins al 9 de novembre.
Un dels punts més destacats d'aquesta formació és que està dissenyada per a persones sense coneixements de programació o llenguatge tecnològic. Conceptes complexos s'expliquen en un llenguatge accessible, orientat a l'impacte empresarial i organitzatiu.
Durant les primeres setmanes, els participants aprendran sobre els fonaments de la IA i la IA generativa, els diferents models de llenguatge, l'enginyeria d'indicacions (prompt engineering), l'ètica, la privacitat i la seguretat d'aquestes eines, i veuran casos d'ús empresarials i com poden dissenyar estratègies d'adopció d'aquesta tecnologia en el seu àmbit laboral.
Una vegada superada aquesta fase, entraran en el nivell avançat, que constarà també de 50 hores en línia (l'equivalent a 2 ECTS). En aquest curs treballaran en l'automatització de processos, els assistents virtuals basats en IA, la integració de la IA en processos corporatius, l'avaluació de beneficis i la rendibilitat de la inversió (ROI, per la sigla en anglès), i la governança de dades i compliment normatiu, entre altres aspectes.
L'activitat ofereix l'oportunitat d'explorar casos reals en diferents àmbits, i acosta als participants habilitats útils i actuals per al seu futur professional.
Tot i que el curs és en línia, es faran dues sessions presencials a Barcelona (en cas de no poder-hi assistir, hi haurà l'opció de connectar-s'hi remotament), i l'alumnat tindrà l'acompanyament d'un expert per resoldre dubtes i obtenir feedback qualitatiu. El curs es podrà fer en qualsevol d'aquests tres idiomes: català, castellà o anglès.
Excel·lència científica i experiència educativa, una combinació guanyadora
En el curs, la BSC AI Factory aporta el seu lideratge europeu en supercomputació i intel·ligència artificial, així com la seva experiència especialitzada en IA organitzada a través d'una àmplia gamma de serveis per ajudar start-ups, pimes, organismes públics i investigadors a desenvolupar, provar i escalar solucions d’IA.
El reconegut prestigi internacional de la UOC en ensenyament en línia i en formació corporativa, a més d'un model d'aprenentatge innovador i flexible, fan d'aquesta aliança una proposta que uneix un coneixement de la IA al més alt nivell amb una metodologia pedagògica contrastada i orientada a resultats.