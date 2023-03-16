Grupo empresarial de la Fundación UOC

Después de la reestructuración empresarial llevada a cabo estos últimos años, la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya solo tiene como empresa del grupo empresarial a la sociedad Invergy B. Side, S.L.U.

Asimismo, la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya tiene otras entidades vinculadas con presencia en Colombia, a través de la Fundación UOC Colombia, y en México, a través de Universitat Oberta de Catalunya, AC. Ambas entidades se dedican a la introducción y expansión internacional de la Universitat Oberta de Catalunya, actuando como oficinas de representación, desarrollando tareas de promoción, publicidad y relaciones institucionales, y fortaleciendo el desarrollo de la educación superior del estudiantado de América Latina.

Invergy B. Side, SL - sociedad unipersonal

Es una empresa del grupo de la UOC dedicada a invertir en empresas emergentes y derivadas (start-ups spin-offs) del sector educativo y de las TIC vinculadas a los ámbitos de conocimiento de la UOC y procedentes de todo el ecosistema innovador en torno a la UOC. Su misión es fomentar el desarrollo económico de la sociedad mediante el impulso de empresas de base innovadora y proyectos de emprendimiento, de manera que se fortalezcan los vínculos entre la empresa, el conocimiento y la sociedad.

Tiene la forma jurídica de una sociedad limitada y es unipersonal, participada al 100 % por la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya.

Fundación UOC Colombia

Es una entidad sin ánimo de lucro con sede social en Bogotá (Colombia), que tiene por finalidad:

  • Fomentar, promover y patrocinar los servicios y programas de educación, ofrecidos por la UOC, en el territorio de Colombia y en otros países de América Latina.
  • Servir de oficina de representación en Colombia y América Latina respecto a los servicios de educación ofrecidos por la UOC.
  • Servir de apoyo a la UOC para la realización de estudios, investigación y análisis sobre metodologías y técnicas aplicadas a la enseñanza no presencial.

Tiene la forma jurídica de una fundación y su socio es la Universitat Oberta de Catalunya, AC.

Universitat Oberta de Catalunya, AC (UOC AC)

Es una entidad sin ánimo de lucro con sede social en Ciudad de México (México), que tiene por finalidad:

  • Patrocinar, promover y estimular los servicios y programas de educación, ofrecidos por la UOC, en el territorio de México.
  • Servir de oficina de representación en México respecto a los servicios de educación ofrecidos por la UOC.

Tiene forma jurídica de asociación civil y sus socios son Invergy B. Side, S.L.U., y la Fundación UOC Colombia, al 50 % cada una de ellas.