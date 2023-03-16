Invergy B. Side, SL - sociedad unipersonal
Es una empresa del grupo de la UOC dedicada a invertir en empresas emergentes y derivadas (start-ups y spin-offs) del sector educativo y de las TIC vinculadas a los ámbitos de conocimiento de la UOC y procedentes de todo el ecosistema innovador en torno a la UOC. Su misión es fomentar el desarrollo económico de la sociedad mediante el impulso de empresas de base innovadora y proyectos de emprendimiento, de manera que se fortalezcan los vínculos entre la empresa, el conocimiento y la sociedad.
Tiene la forma jurídica de una sociedad limitada y es unipersonal, participada al 100 % por la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya.