Después de la reestructuración empresarial llevada a cabo estos últimos años, la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya solo tiene como empresa del grupo empresarial a la sociedad Invergy B. Side, S.L.U.

Asimismo, la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya tiene otras entidades vinculadas con presencia en Colombia, a través de la Fundación UOC Colombia, y en México, a través de Universitat Oberta de Catalunya, AC. Ambas entidades se dedican a la introducción y expansión internacional de la Universitat Oberta de Catalunya, actuando como oficinas de representación, desarrollando tareas de promoción, publicidad y relaciones institucionales, y fortaleciendo el desarrollo de la educación superior del estudiantado de América Latina.