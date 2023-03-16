Invergy B. Side, SL - societat unipersonal
És una empresa del grup de la UOC dedicada a invertir en empreses emergents i derivades (start-ups i spin-offs) del sector educatiu i de les TIC vinculades als àmbits de coneixement de la UOC i procedents de tot l'ecosistema innovador al voltant de la Universitat. La seva missió és fomentar el desenvolupament econòmic de la societat a través de l'impuls d'empreses de base innovadora i projectes d'emprenedoria, de manera que s'enforteixin els lligams entre l'empresa, el coneixement i la societat.
Té la forma jurídica d'una societat limitada i és unipersonal, participada al 100 % la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya.