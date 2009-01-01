Calidad de la docencia

Proceso de solicitud
El proceso de evaluación de la actividad académica compromete y afecta al profesorado experto profesional, lector, profesorado agregado, profesorado catedrático y senior de la UOC, con independencia del nivel que tenga reconocido, incluida la contratación Ramón y Cajal.
- Cada tramo de actividad tiene que incluir un periodo de, como mínimo, cinco años, que pueden ser o no consecutivos.
- Es necesario haber logrado el encargo de un mínimo de 150 créditos de docencia en la UOC.
Se computa el total de créditos de docencia del profesorado que forma parte del portafolio de la Universidad.
Si es la primera vez que se presenta a evaluación de tramo docente:
- Es necesario tener una experiencia mínima de dos cursos académicos consecutivos, completos y cerrados en la UOC.
- Haber superado el Programa de formación básica para la docencia en la UOC.
Corresponde a la Comisión de Desarrollo del Personal Académico aprobar anualmente el calendario y la apertura de convocatoria para cada tramo de evaluación.