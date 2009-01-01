Calidad de la docencia

Criterios de evaluación

El manual de evaluación establece unos mínimos de puntuación y ponderación de cada dimensión:

Planificación: 35 %

Desarrollo: 35 %

Resultados: 30 %

Puntuación mínima: 40 puntos en la evaluación de cada una de las tres dimensiones.

Rúbrica de evaluación

La rúbrica se diseña bajo el marco del procedimiento de evaluación del profesorado.

La rúbrica se concreta en términos de excelencia: La argumentación se fundamenta en referencias concretas y contrastables, se llevan a cabo acciones de manera regular durante el tramo (se explica qué se realiza y cuando). Incluye acciones o aspectos relevantes (buenas prácticas) que implican un cambio substancial en el planteamiento de la docencia que se realiza en la asignatura. No se identifican carencias o áreas de mejora de aplicación en la asignatura.

Los criterios de evaluación no son valores absolutos. Corresponde al Comité de Evaluación valorar el grado de idoneidad a partir de la rúbrica.

La rúbrica sigue la estructura del autoinforme del profesorado. La puntuación final que se asigna a cada indicador tiene su correspondencia siguiendo la ponderación del manual.

La rúbrica está incorporada en la plantilla de evaluación.