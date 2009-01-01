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Calidad de la docencia

El personal docente e investigador debe ser evaluado periódicamente en cuanto a la actividad de docencia, investigación, transferencia y dirección académica, en el marco de los principios de transparencia, calidad y mejora continua, como ejes vertebradores de su estrategia.

La evaluación de la actividad docente del profesorado propio, está enfocada en la mejora continua del equipo docente y en el compromiso de la universidad con esta mejora.

El objetivo de la evaluación de la actividad docente del profesorado está enfocado en la mejora continua del equipo docente y el compromiso de la universidad con esta mejora. El análisis de las prácticas docentes también debe permitir a la universidad detectar qué mejoras están sujetas a las prácticas ordinarias de la universidad en general o de algunos estudios en particular y, por lo tanto, sopesar las mejoras que deben incorporarse de forma transversal.

Proceso de solicitud

El proceso de evaluación de la actividad académica compromete y afecta al profesorado experto profesional, lector, profesorado agregado, profesorado catedrático y senior de la UOC, con independencia del nivel que tenga reconocido, incluida la contratación Ramón y Cajal.

  • Cada tramo de actividad tiene que incluir un periodo de, como mínimo, cinco años, que pueden ser o no consecutivos.
  • Es necesario haber logrado el encargo de un mínimo de 150 créditos de docencia en la UOC.

Se computa el total de créditos de docencia del profesorado que forma parte del portafolio de la  Universidad.

Si es la primera vez que se presenta a evaluación de tramo docente: 

  • Es necesario tener una experiencia mínima de dos cursos académicos consecutivos, completos y cerrados en la UOC.
  • Haber superado el Programa de formación básica para la docencia en la UOC.

Corresponde a la Comisión de Desarrollo del Personal Académico aprobar anualmente el calendario y la apertura de convocatoria para cada tramo de evaluación.

Descargar el calendario (CA)

Criterios de evaluación

El manual de evaluación establece unos mínimos de puntuación y ponderación de cada dimensión:

  • Planificación: 35 %
  • Desarrollo: 35 %
  • Resultados: 30 %

 Puntuación mínima: 40 puntos en la evaluación de cada una de las tres dimensiones.

Rúbrica de evaluación

La rúbrica se diseña bajo el marco del procedimiento de evaluación del profesorado.

La rúbrica se concreta en términos de excelencia: La argumentación se fundamenta en referencias concretas y contrastables, se llevan a cabo acciones de manera regular durante el tramo (se explica qué se realiza y cuando). Incluye acciones o aspectos relevantes (buenas prácticas) que implican un cambio substancial en el planteamiento de la docencia que se realiza en la asignatura. No se identifican carencias o áreas de mejora de aplicación en la asignatura.

Los criterios de evaluación no son valores absolutos. Corresponde al Comité de Evaluación valorar el grado de idoneidad a partir de la rúbrica.

La rúbrica sigue la estructura del autoinforme del profesorado. La puntuación final que se asigna a cada indicador tiene su correspondencia siguiendo la ponderación del manual. 

La rúbrica está incorporada en la plantilla de evaluación.

Comité de evaluación

El órgano competente del proceso de evaluación es la Comisión de Desarrollo del Personal Académico (CDPA), que está integrada por:

  • El vicerrectorado competente en personal académico.
  • El vicerrectorado competente en materia de investigación.
  • La dirección de Estudios y Centro.
  • La dirección del Área de Personas.
  • Secretaría técnica, si las funciones lo requieren. 

Corresponde al vicerrectorado competente en materia de personal académico, ejercer la presidencia de la Comisión de Desarrollo del Personal Académico (CDPA).

Esta comisión tiene, entre otras, las siguientes funciones:

  • Aprobar el calendario anual de los procesos de evaluación del personal académico. 
  • Aprobar las convocatorias de evaluación interna del personal académico.
  • Nombrar los comités de evaluación interna de los procesos de evaluación que compite. 
  • Velar por la objetividad, la transparencia de los procesos y la correcta aplicación de los criterios establecidos, que le compite. 
  • Velar por el cumplimiento de criterios de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria
  • Resolver las solicitudes de evaluación de la actividad académica, una vez valoradas las propuestas de resolución y los informes emitidos por los comités de evaluación.
  • Valorar los resultados de cada proceso y proponer acciones de mejora.

El Manual para la evaluación de la actividad académica del profesorado establece la composición mínima de cada comité.

Comité de Evaluación de la Actividad Docente

  • Siete miembros del profesorado catedrático, sénior o agregado que dispongan de un mínimo de dos tramos de docencia otorgados en la UOC y que provengan de ámbitos de conocimiento diferentes.
  • Un representante de la subdirección de docencia.
  • Un representante del Consejo de Estudiantes.

La presidencia de la CDPA propone entre los miembros de cada comité a un presidente o presidenta. En el caso de la evaluación del tramo docente, la presidencia recae en la subdirección de docencia.

Funciones de los comités de evaluación

  • Emitir las valoraciones de forma colegiada, estableciendo criterios únicos y transversales para evaluar todas las solicitudes presentadas, de acuerdo con el procedimiento de evaluación. 
  • Emitir un informe provisional de evaluación de cada solicitud con el resultado, en el que consten los puntos fuertes y las propuestas de mejora identificadas.
  • Redactar la propuesta de resolución de cada solicitud, y someterla a la consideración y la aprobación de la Comisión de Desarrollo del Personal Académico.
  • Confeccionar un informe de valoración del proceso.

Comité del Tramo Docente 2025 (CAT) (Pendiente)

Procedimiento de reclamación

Alegaciones

El profesorado evaluado puede presentar alegaciones a la resolución emitida por la CDPA. 

Las alegaciones deben ajustarse a las consideraciones realizadas en el informe provisional. No se tiene en cuenta la información no presentada en su momento en el autoinforme y los anexos, salvo posibles aclaraciones que se solicite expresamente.

En vista de las alegaciones, y a tenor de las funciones atribuidas a la presidencia del comité se redacta la propuesta de resolución y se eleva a la CDPA para su aprobación.

Recurso 

Contra la resolución que no agota la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante el mismo órgano o rectorado en el plazo de un mes a contar desde la notificación del acuerdo, que se resuelve en el plazo máximo de tres meses desde la presentación del recurso.

 

Informe de resultados


 

 