Campus

Qualitat de la docència

El personal docent i investigador ha de ser avaluat periòdicament pel que fa a l'activitat de docència, recerca, transferència i direcció acadèmica, en el marc dels principis de transparència, qualitat i millora contínua, com a eixos vertebradors de la seva estratègia.

L'avaluació de l’activitat docent del professorat propi, està enfocada en la millora contínua de l’equip docent i en el compromís de la universitat envers aquesta millora. 

La reflexió de les pràctiques docents, ha de permetre també a la universitat detectar quines millores estan subjectes a les pràctiques ordinàries de la universitat en general o d’alguns estudis en particular i, per tant, reflexionar envers les millores que cal incorporar de forma transversal.

Procés de sol·licitud

El procés d’avaluació de l’activitat acadèmica compromet i afecta al professorat expert professional, professorat lector, professorat agregat, professorat catedràtic i sènior de la UOC, amb independència del nivell que tingui reconegut, inclosa la contractació Ramon y Cajal.

  • Cada tram ha d’abastar un període de com a mínim 5 anys (que poden ser o no consecutius).
  • Cal haver assolit l’encàrrec d’un mínim de 150 crèdits de docència a la UOC.

Es computa el total de crèdits de docència del professorat que formen part del portafoli de la Universitat.

Si és la primera vegada que es presenta avaluació de tram docent:

  • Cal tenir una experiència mínima de 2 cursos acadèmics consecutius, complets i tancats a la UOC.
  • Cal haver superat el programa de Formació Bàsica per a la Docència a la UOC (eLicense).

Correspon a la Comissió de Desenvolupament del Personal Acadèmic aprovar anualment el calendari i fer la corresponent obertura de convocatòria per cadascun dels trams d'avaluació de l'activitat acadèmica.

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Criteris d'avaluació

El manual d'avaluació estableix uns mínims de puntuació i ponderació de cada dimensió:

  • Planificació: 35 %
  • Desenvolupament: 35 %
  • Resultats: 30 %

Puntuació mínima: 40 punts en l’avaluació de cada una de les tres dimensions.

Rúbrica d’avaluació

La rúbrica es dissenya sota el marc del Procediment d’avaluació.

La rúbrica es concreta en termes d’excel·lència: L'argumentació es fonamenta amb referències concretes i contrastables, es duen a terme accions de manera regular durant el tram (s'explica què es fa i quan). Inclou accions o aspectes rellevants (bones pràctiques) que impliquen un canvi substancial en el plantejament de docència que fa l'assignatura. No s'identifiquen absències o àrees de millora d'aplicació a l'assignatura.

Els criteris d’avaluació no són valors absoluts. Correspon al Comitè d’Avaluació valorar el grau d’adequació d'acord amb l’escala a dalt indicada.

La rúbrica segueix l'estructura de l'autoinforme del professorat.  La puntuació final que s'atorga a cada subindicador té la seva correspondència seguint la ponderació establerta. 

La rúbrica està integrada a la plantilla d'avaluació.

Comitè d'avaluació

L'òrgan competent del procés d'avaluació és la Comissió de Desenvolupament del Personal Academic (CDPA), que està integrada per:

  • El vicerectorat amb competències en personal acadèmic.
  • El vicerectorat amb competències en recerca.
  • La direcció dels Estudis i Centre.
  • La direcció de l’Àrea de Persones o business partner per delegació.
  • Secretaria tècnica, si les funcions ho requereixen.

Correspon al Vicerectorat corresponent en matèria de professorat, exercir la presidència de la Comissió de Desenvolupament del Personal Acadèmic (CDPA).

Aquesta comissió té, entre d'altres, les funcions següents:

  • Aprovar el calendari anual dels processos d’avaluació del personal acadèmic.
  • Aprovar les convocatòries d’avaluació interna del personal acadèmic.
  • Nomenar els comitès d’avaluació interna dels processos en els quals té competència.
  • Vetllar per l’objectivitat, transparència dels processos i aplicació correcta dels criteris d’avaluació d’establerts, en els quals té competència.
  • Vetllar pel compliment dels criteris establerts d'acord amb la disponibilitat pressupostària.
  • Resoldre les sol·licituds d’avaluació un cop valorades les propostes de resolució i els informes emesos pels Comitès d’avaluació. 
  • Valorar els resultats de cada procés i proposar accions de millora.

El Manual per a l'avaluació de l'activitat acadèmica del professorat estableix la composició mínima de cada comitè.

Comitè d'Avaluació de l'Activitat Docent

  • Set membres del professorat catedràtic, sènior o agregat que disposin d'un mínim de dos trams de docència atorgats a la UOC i que provinguin d'àmbits de coneixement diferents.
  • Un representant de la sotsdirecció de docència.
  • Un representant del Consell d'Estudiants.

La presidència de la CDPA proposa entre els membres de cada comitè un president o presidenta. En el cas de l'avaluació del tram docent, la presidència recau en la sotsdirecció de docència.

Funcions dels comitès d'avaluació

  • Emetre les valoracions de forma col·legiada, establint criteris únics i transversals per avaluar totes les sol·licituds presentades, d’acord amb el procediment d’avaluació establert i publicat.
  • Emetre un informe provisional d’avaluació de cada sol·licitud amb el resultat, en el que consti els punts forts i propostes de millora identificades.
  • Redactar la proposta de resolució de cada sol·licitud i sotmetre-la a consideració i aprovació de la Comissió de Desenvolupament del Personal Acadèmic.
  • Emetre un informe de valoració del procés.

Comitè del Tram Docent 2025 (Pendent)

Procediment de reclamació

Al·legacions

El professorat avaluat pot presentar al·legació a la resolució emesa per la CDPA. L’al·legació s’ha d’ajustar a les consideracions fetes a l’informe; i no es té en consideració informació no presentada en el seu moment en l’autoinforme i annexos, llevat de possibles aclariments que se sol·licitin expressament.

A la vista de les al·legacions, i d’acord amb les funcions atribuïdes a la presidència del comitè es redacta la proposta de resolució i s’eleva a la CDPA per la seva aprovació.

Recurs 

Contra la resolució, que no esgota la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada o potestatiu davant el mateix òrgan o davant rectorat en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la notificació de l’acord, que es resol en un període de temps màxim de tres mesos des de la presentació del recurs.

Informe de resultats


 

 