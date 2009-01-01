Qualitat de la docència

Procés de sol·licitud
El procés d’avaluació de l’activitat acadèmica compromet i afecta al professorat expert professional, professorat lector, professorat agregat, professorat catedràtic i sènior de la UOC, amb independència del nivell que tingui reconegut, inclosa la contractació Ramon y Cajal.
- Cada tram ha d’abastar un període de com a mínim 5 anys (que poden ser o no consecutius).
- Cal haver assolit l’encàrrec d’un mínim de 150 crèdits de docència a la UOC.
Es computa el total de crèdits de docència del professorat que formen part del portafoli de la Universitat.
Si és la primera vegada que es presenta avaluació de tram docent:
- Cal tenir una experiència mínima de 2 cursos acadèmics consecutius, complets i tancats a la UOC.
- Cal haver superat el programa de Formació Bàsica per a la Docència a la UOC (eLicense).
Correspon a la Comissió de Desenvolupament del Personal Acadèmic aprovar anualment el calendari i fer la corresponent obertura de convocatòria per cadascun dels trams d'avaluació de l'activitat acadèmica.