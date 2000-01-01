Personal académico
La Universidad apuesta por una docencia innovadora y de calidad, una búsqueda de prestigio, una respuesta rápida a las demandas sociales de formación a lo largo de la vida y eficacia a la hora de transferir y difundir conocimiento a la sociedad, asegurando el vínculo con la realidad social, cultural y económica del país.
La aspiración de la Universidad es seguir siendo un referente de calidad y un factor de transformación del sistema universitario desde la innovación continua en las metodologías, los recursos, las herramientas de aprendizaje y el rol del profesorado universitario.
Para ello la UOC quiere disponer de un equipo académico integrado por los mejores profesionales en el ámbito de la enseñanza y la investigación universitarios, los cuales, además de ser unos referentes en su área de conocimiento, se conviertan en expertos en la formación en línea y en el uso estratégico de las tecnologías digitales, con capacidades de trabajo en red y comprometidos con los objetivos de la Universidad y de los estudios o centro donde estén adscritos.
El personal académico lleva a cabo actividades académicas orientadas a la consolidación de una universidad de calidad, abierta y comprometida con la sociedad y eficaz en su metodología de enseñanza-aprendizaje.
La acción de la Universidad en política de personal académico se dirige a la consecución de los siguientes objetivos: la excelencia académica, el reconocimiento de los méritos, el desarrollo de competencias, la orientación a la innovación, el respeto por la diversidad de perfiles y el fomento del talento.
Estos objetivos apoyan los principios orientadores que guían la definición y aplicación de la política de personal académico.
Profesorado propio
Docencia
El profesorado es responsable de diseñar estrategias y de crear situaciones y entornos de aprendizaje innovadores, aportar mejoras y buenas prácticas docentes en el sistema universitario y de orientar y garantizar la eficacia y la calidad del proceso de aprendizaje.
Investigación
Las funciones de investigación del profesorado se relacionan con las acciones, tareas y trabajos que contribuyen a la generación y difusión de conocimiento científico o tecnológico que los profesores lleven a cabo individualmente o como parte de un grupo de investigación.
Innovación
Se entiende por innovación el proceso, incluyendo el resultado, mediante el cual las nuevas ideas responden a necesidades y demandas sociales o económicas y generan nuevos productos, servicios o modelos organizativos que aportan valor a la sociedad.
Actividades institucionales y de dirección académica
La actividad académica del profesorado incluye la asunción de responsabilidad de dirección de estudios o centro y la dirección de programas.