La Universidad apuesta por una docencia innovadora y de calidad, una búsqueda de prestigio, una respuesta rápida a las demandas sociales de formación a lo largo de la vida y eficacia a la hora de transferir y difundir conocimiento a la sociedad, asegurando el vínculo con la realidad social, cultural y económica del país.

La aspiración de la Universidad es seguir siendo un referente de calidad y un factor de transformación del sistema universitario desde la innovación continua en las metodologías, los recursos, las herramientas de aprendizaje y el rol del profesorado universitario.

Para ello la UOC quiere disponer de un equipo académico integrado por los mejores profesionales en el ámbito de la enseñanza y la investigación universitarios, los cuales, además de ser unos referentes en su área de conocimiento, se conviertan en expertos en la formación en línea y en el uso estratégico de las tecnologías digitales, con capacidades de trabajo en red y comprometidos con los objetivos de la Universidad y de los estudios o centro donde estén adscritos.

El personal académico lleva a cabo actividades académicas orientadas a la consolidación de una universidad de calidad, abierta y comprometida con la sociedad y eficaz en su metodología de enseñanza-aprendizaje.