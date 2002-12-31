Calidad de la investigación

Proceso de solicitud

La Universitat Oberta de Catalunya tiene establecido un convenio con la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

AQU Catalunya lleva a cabo la evaluación de la actividad investigadora de acuerdo con los criterios y el procedimiento que la agencia aplica en la evaluación de la actividad investigadora del personal docente e investigador, funcionario y contratado, de las universidades públicas.

Para la presentación de solicitudes existe una única convocatoria anual.

El plazo de presentación de solicitudes es del 25 de junio al 11 de julio de 2025.

Convocatoria 2025 de tramos de investigación de AQU Catalunya [PDF] (CA)

Convocatoria del año 2025 para la presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora del PDI doctor de las universidades privadas de Cataluña - Pendiente

Reconocimiento de los méritos de investigación

Puede solicitarse a AQU Catalunya el reconocimiento de las evaluaciones de la actividad investigadora y de transferencia por periodos de investigación que previamente haya evaluado la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI).

Convocatoria de reconocimiento de tramos de investigación de AQU Catalunya