Campus

Calidad de la investigación

El personal docente e investigador debe ser evaluado periódicamente en cuanto a la actividad de docencia, investigación, transferencia y dirección académica, en el marco de los principios de transparencia, calidad y mejora continua, como ejes vertebradores de su estrategia.

La actividad investigadora del personal docente e investigador contribuye a generar conocimiento científico o tecnológico en la universidad y a difundirlo.

La evaluación de la actividad investigadora se lleva a cabo de acuerdo con la normativa aplicable. Los méritos de investigación se evalúan por tramos, cada uno de los cuales tiene que estar formado por seis años de investigación.

Puede solicitar la evaluación de tramo de investigación el personal docente e investigador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que cumpla los siguientes criterios:

  • Poseer el título de doctor. En el caso del personal investigador, debe ser miembro activo de uno de los grupos de investigación recogidos en el mapa de grupos de investigación de la UOC.
  • Tener vinculación con la universidad a tiempo completo o a tiempo parcial, con un mínimo de dedicación a tiempo parcial del 50 % del tiempo completo.
  • Tener una antigüedad mínima en la UOC de un año, a contar desde la fecha de firma del contrato, o bien tener un contrato de carácter permanente en la universidad o una contratación Ramón y Cajal.

Proceso de solicitud

La Universitat Oberta de Catalunya tiene establecido un convenio con la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

AQU Catalunya lleva a cabo la evaluación de la actividad investigadora de acuerdo con los criterios y el procedimiento que la agencia aplica en la evaluación de la actividad investigadora del personal docente e investigador, funcionario y contratado, de las universidades públicas.

Para la presentación de solicitudes existe una única convocatoria anual.

El plazo de presentación de solicitudes es del 25 de junio al 11 de julio de 2025.

Convocatoria 2025 de tramos de investigación de AQU Catalunya [PDF] (CA)

Convocatoria del año 2025 para la presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora del PDI doctor de las universidades privadas de Cataluña - Pendiente

Reconocimiento de los méritos de investigación

Puede solicitarse a AQU Catalunya el reconocimiento de las evaluaciones de la actividad investigadora y de transferencia por periodos de investigación que previamente haya evaluado la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI).

Convocatoria de reconocimiento de tramos de investigación de AQU Catalunya

 

Criterios de evaluación

En la evaluación de la actividad investigadora se aplican los criterios generales establecidos por la Orden de 2 de diciembre de 1994.

Estos criterios generales se complementan con los criterios de evaluación que se actualizan anualmente.

Resolución REU/4678/2024, de 23 de diciembre, por la que se da publicidad a los criterios específicos para la evaluación de la actividad de investigación del personal docente e investigador de las universidades públicas de Cataluña para la asignación de los complementos adicionales por méritos de investigación - Convocatoria 2025.

Documentación

¿Qué documentación se necesita?

  • Hoja de servicios: certificado emitido por la persona responsable del Área de Personas de la universidad que certifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria.
  • Documentación acreditativa que no conste en la hoja de servicios (contrato, nombramiento, credencial de becario…) de un centro docente superior o en el que la actividad primordial y regular sea la investigación.
  • Curriculum vitae completo, de acuerdo con el formato recomendado por cada agencia de evaluación.
  • Curriculum vitae abreviado, que se completa a través de la aplicación telemática correspondiente.

Informe de resultados

 

 