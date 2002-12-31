Qualitat de la recerca

Procés de sol·licitud
La Universitat Oberta de Catalunya té establert un conveni d'avaluació amb l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).
AQU Catalunya duu a terme l'avaluació de l'activitat investigadora d'acord amb els criteris i el procediment que l'agència aplica en l'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador, funcionari i contractat, de les universitats públiques.
La presentació de sol·licituds té una única convocatòria anual.
El termini de presentació de sol·licituds és del 25 de juny a l'11 de juliol del 2025.
Convocatòria 2025 de trams de recerca d'AQU Catalunya
Convocatòria de l'any 2025 per a la presentació de sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del PDI doctor de les universitats privades de Catalunya - Pendent
Reconeixement dels mèrits de recerca
Es pot sol·licitar a AQU Catalunya el reconeixement de les avaluacions de l'activitat investigadora i de transferència per períodes de recerca que prèviament hagi avaluat la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora (CNEAI).
Convocatòria de reconeixement de trams de recerca d'AQU Catalunya