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Qualitat de la recerca

El personal docent i investigador ha de ser avaluat periòdicament pel que fa a l'activitat de docència, recerca, transferència i direcció acadèmica, en el marc dels principis de transparència, qualitat i millora contínua, com a eixos vertebradors de la seva estratègia.

L'activitat investigadora del personal docent i investigador contribueix a generar coneixement científic o tecnològic a la Universitat i a difondre'l.

L'avaluació de l'activitat investigadora es duu a terme d'acord amb la normativa aplicable. Els mèrits de recerca s'avaluen per trams, cadascun dels quals ha d'estar format per sis anys de recerca.

Pot sol·licitar l'avaluació de tram de recerca el personal docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que compleixi els criteris següents:

  • Tenir el títol de doctor. En el cas del personal investigador, cal ser membre actiu d'un dels grups de recerca recollits al mapa de grups de recerca de la UOC.
  • Tenir vinculació amb la Universitat a temps complet o a temps parcial, amb un mínim de dedicació a temps parcial del 50 % del temps complet.
  • Tenir una antiguitat mínima a la UOC d'un any, a comptar des de la data de signatura del contracte, o bé tenir un contracte de caràcter permanent a la Universitat o una contractació Ramón y Cajal.

Procés de sol·licitud

La Universitat Oberta de Catalunya té establert un conveni d'avaluació amb l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

AQU Catalunya duu a terme l'avaluació de l'activitat investigadora d'acord amb els criteris i el procediment que l'agència aplica en l'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador, funcionari i contractat, de les universitats públiques.

La presentació de sol·licituds té una única convocatòria anual.

El termini de presentació de sol·licituds és del 25 de juny a l'11 de juliol del 2025.

Convocatòria 2025 de trams de recerca d'AQU Catalunya

Convocatòria de l'any 2025 per a la presentació de sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del PDI doctor de les universitats privades de Catalunya - Pendent

Reconeixement dels mèrits de recerca

Es pot sol·licitar a AQU Catalunya el reconeixement de les avaluacions de l'activitat investigadora i de transferència per períodes de recerca que prèviament hagi avaluat la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora (CNEAI).

Convocatòria de reconeixement de trams de recerca d'AQU Catalunya

Criteris d'avaluació

A l'avaluació de l'activitat investigadora s'apliquen els criteris generals establerts a l'Ordre de 2 de desembre de 1994.

Aquests criteris generals es complementen amb els criteris d'avaluació que s'actualitzen anualment.

Resolució REU/4678/2024, de 23 de desembre,  per la qual es dona publicitat als criteris específics per a l'avaluació de l'activitat de recerca del personal docent i investigador de les universitats públiques de Catalunya per a l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca - Convocatòria 2025.

Documentació

Quina documentació es necessita?

  • Full de serveis: certificat emès per la persona responsable de l'Àrea de Persones de la Universitat que certifiqui el compliment dels requisits establerts a la convocatòria.
  • Documentació acreditativa que no consti al full de serveis (contracte, nomenament, credencial de becari…) d'un centre docent superior o en què l'activitat primordial i regular sigui la recerca.
  • Curriculum vitae complet, d'acord amb el format recomanat per cada agència d'avaluació.
  • Curriculum vitae abreujat, que es completa a través de l'aplicació telemàtica corresponent.

Informe de resultats

 