Calidad de la dirección académica

El personal docente e investigador debe ser evaluado periódicamente en cuanto a la actividad de docencia, investigación, transferencia y dirección académica, en el marco de los principios de transparencia, calidad y mejora continua, como ejes vertebradores de su estrategia.

El objetivo de la evaluación de la actividad académica es la mejora continua del equipo docente y el compromiso de la universidad con esta mejora. Contribuye a la calidad y la mejora continua como ejes vertebradores de la universidad, puesto que forma parte del sistema de garantía interna de la calidad de la UOC. La evaluación de la actividad académica permite estimular tanto la progresión personal y profesional en la institución como la adquisición y el desarrollo de competencias esenciales y transversales.

El programa Docentia integra la concesión de tramos docentes y tramos de dirección académica.