Calidad de la dirección académica

Proceso de solicitud
El proceso de evaluación de la actividad académica compromete y afecta al profesorado lector, profesorado agregado, profesorado catedrático y senior de la UOC, con independencia del nivel que tenga reconocido.
El Manual para la evaluación de la actividad académica del profesorado prevé la evaluación de las siguientes direcciones académicas: dirección de estudios o de centro, subdirección, dirección de programa y dirección académica de formación continua, vicerrectorado y otros encargos de dirección o gestión académica aprobados por el Consejo de Dirección.
Para presentarse a la evaluación de un tramo de dirección académica, es necesario haber alcanzado encargos de dirección académica durante, como mínimo, cinco años, no obligatoriamente consecutivos.
Los años tienen que ser naturales (comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre). Solo las fracciones iguales o superiores a ocho meses se consideran año natural.
Para presentarse a la evaluación de un tramo de dirección académica, es necesario haber acumulado un número mínimo de unidades de dedicación académica (UDA) de encargos de dirección.
Corresponde a la Comisión de Deserrollo del Personal Académico aprobar anualmente el calendario y la apertura de convocatoria para cada tramo de evaluación.