Qualitat de la direcció acadèmica

Procés de sol·licitud
El procés d’avaluació de l’activitat acadèmica compromet i afecta al professorat lector, professorat agregat, professorat catedràtic i sènior de la UOC, amb independència del nivell que tingui reconegut.
El Manual d'avaluació de l'activitat acadèmica del professorat preveu l'avaluació de les direccions acadèmiques següents: direcció d'estudis o de centre, sotsdirecció, direcció de programa i direcció acadèmica de formació contínua, vicerectorat i altres encàrrecs de direcció o gestió acadèmica aprovats pel Consell de Direcció.
Per presentar-se a l'avaluació d'un tram de direcció acadèmica, cal haver assolit encàrrecs de direcció acadèmica durant, com a mínim, cinc anys, no necessàriament consecutius.
Els anys han de ser naturals (compresos entre l'1 de gener i el 31 de desembre). Només les fraccions iguals o superiors a vuit mesos es consideren any natural.
Per presentar-se a l'avaluació d'un tram de direcció acadèmica, cal haver acumulat un nombre mínim d'unitats de dedicació acadèmica (UDA) d'encàrrecs de direcció.
Correspon a la Comissió de Desenvolupament del Personal Acadèmic aprovar anualment el calendari i fer la corresponent obertura de convocatòria per cadascun dels trams d'avaluació de l'activitat acadèmica.