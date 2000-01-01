Comité de Calidad

El Comité de Calidad, presidido por el vicerrector de Docencia y Aprendizaje, impulsa la implantación del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) y lleva a cabo el seguimiento por medio de las funciones establecidas en su documento fundacional. La misión de este comité es revisar de forma periódica y planificada el SGIC para evaluar su rendimiento e impulsar mejoras relativas a su adecuación, eficacia y alineación con la estrategia de la UOC.