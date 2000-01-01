Comité de Calidad
El Comité de Calidad, presidido por el vicerrector de Docencia y Aprendizaje, impulsa la implantación del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) y lleva a cabo el seguimiento por medio de las funciones establecidas en su documento fundacional. La misión de este comité es revisar de forma periódica y planificada el SGIC para evaluar su rendimiento e impulsar mejoras relativas a su adecuación, eficacia y alineación con la estrategia de la UOC.
El Comité de Calidad es un instrumento clave de la gobernanza del sistema de calidad y está integrado por:
- Vicerrectorado de Gobernanza y Política Académica
- Vicerrectorado de Docencia y Aprendizaje
- Vicegerencia de Transformación Digital
- Representación de la Vicegerencia de Docencia
- Dirección del Área de Organización, Procesos y Calidad
- Dirección de los Estudios
- Subdirección de Docencia
- Compliance Officer
- Representación del Área de Tecnología
- Dirección del Área de Personas
- Dirección del Área de Servicios Académicos
- Dirección del Área de Servicios de Acompañamiento y Orientación
- Profesional del Ámbito de la Calidad
- Estudiante
Los miembros del Comité de Calidad se reúnen de manera ordinaria dos veces al año y revisan aspectos como:
- Estado de las acciones y los planes de mejora vinculados a revisiones previas
- Cambios de carácter interno o externo que puedan afectar el SGIC
- Rendimiento y eficacia del SGIC
- Grado de consecución de los objectivos de calidad establecidos
- Rendimiento de procesos
- Nivel de incidencias/reclamaciones
- Resultados de evaluaciones y auditorías internas o externas