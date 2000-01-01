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Comité de Calidad

El Comité de Calidad, presidido por el vicerrector de Docencia y Aprendizaje, impulsa la implantación del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) y lleva a cabo el seguimiento por medio de las funciones establecidas en su documento fundacional. La misión de este comité es revisar de forma periódica y planificada el SGIC para evaluar su rendimiento e impulsar mejoras relativas a su adecuación, eficacia y alineación con la estrategia de la UOC.
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El Comité de Calidad es un instrumento clave de la gobernanza del sistema de calidad y está integrado por:

  • Vicerrectorado de Gobernanza y Política Académica 
  • Vicerrectorado de Docencia y Aprendizaje
  • Vicegerencia de Transformación Digital
  • Representación de la Vicegerencia de Docencia
  • Dirección del Área de Organización, Procesos y Calidad
  • Dirección de los Estudios
  • Subdirección de Docencia
  • Compliance Officer
  • Representación del Área de Tecnología
  • Dirección del Área de Personas
  • Dirección del Área de Servicios Académicos
  • Dirección del Área de Servicios de Acompañamiento y Orientación
  • Profesional del Ámbito de la Calidad
  • Estudiante

Los miembros del Comité de Calidad se reúnen de manera ordinaria dos veces al año y revisan aspectos como: 

  • Estado de las acciones y los planes de mejora vinculados a revisiones previas
  • Cambios de carácter interno o externo que puedan afectar el SGIC
  • Rendimiento y eficacia del SGIC
  • Grado de consecución de los objectivos de calidad establecidos
  • Rendimiento de procesos
  • Nivel de incidencias/reclamaciones
  • Resultados de evaluaciones y auditorías internas o externas

 