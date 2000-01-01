Comitè de Qualitat
El Comitè de Qualitat, presidit pel Vicerector de Docència i Aprenentatge, impulsa la implantació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) i en fa el seguiment per mitjà de les funcions establertes en el seu document fundacional. La seva missió és revisar de manera periòdica i planificada el sistema de SGIQ per avaluar-ne el rendiment i impulsar millores relatives a l'adequació, l'eficàcia i alineament amb l'estratègia de la Universitat.
Aquest comitè és un instrument clau de la governança del sistema de qualitat i està integrat per:
- Vicerectorat de Governança i Política Acadèmica
- Vicerectorat de Docència i Aprenentatge
- Vicegerència de Transformació Digital
- Representació de la Vicegerència de Docència
- Direcció de l'Àrea d'Organitació, Processos i Qualitat
- Direcció dels Estudis
- Sotsdirecció de Docència
- Compliance Officer
- Representació de l'Àrea de Tecnologia
- Direcció de l'Àrea de Persones
- Direcció de l'Àrea de Serveis Acadèmics
- Direcció de l'Àrea de Serveis d'Acompanyament i Orientació
- Professional de l'Àmbit de la Qualitat
- Estudiant
Els membres del Comitè de Qualitat es reuneixen de manera ordinària dues vegades l'any i revisen aspectes com:
- Estat de les accions i els plans de millora vinculats a revisions prèvies
- Canvis de caràcter intern o extern que puguin afectar el SGIQ
- Rendiment i eficàcia del SGIQ
- Grau d'assoliment dels objectius de qualitat establerts
- Rendiment de processos
- Nivell d'incidències/reclamacions
- Resultats d'avaluacions i auditories internes o externes