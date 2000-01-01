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Comitè de Qualitat

El Comitè de Qualitat, presidit pel Vicerector de Docència i Aprenentatge, impulsa la implantació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) i en fa el seguiment per mitjà de les funcions establertes en el seu document fundacional. La seva missió és revisar de manera periòdica i planificada el sistema de SGIQ per avaluar-ne el rendiment i impulsar millores relatives a l'adequació, l'eficàcia i alineament amb l'estratègia de la Universitat.
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Aquest comitè és un instrument clau de la governança del sistema de qualitat i està integrat per:

  • Vicerectorat de Governança i Política Acadèmica
  • Vicerectorat de Docència i Aprenentatge
  • Vicegerència de Transformació Digital
  • Representació de la Vicegerència de Docència
  • Direcció de l'Àrea d'Organitació, Processos i Qualitat
  • Direcció dels Estudis
  • Sotsdirecció de Docència
  • Compliance Officer
  • Representació de l'Àrea de Tecnologia
  • Direcció de l'Àrea de Persones
  • Direcció de l'Àrea de Serveis Acadèmics
  • Direcció de l'Àrea de Serveis d'Acompanyament i Orientació
  • Professional de l'Àmbit de la Qualitat
  • Estudiant

Els membres del Comitè de Qualitat es reuneixen de manera ordinària dues vegades l'any i revisen aspectes com:

  • Estat de les accions i els plans de millora vinculats a revisions prèvies
  • Canvis de caràcter intern o extern que puguin afectar el SGIQ
  • Rendiment i eficàcia del SGIQ
  • Grau d'assoliment dels objectius de qualitat establerts
  • Rendiment de processos
  • Nivell d'incidències/reclamacions
  • Resultats d'avaluacions i auditories internes o externes