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Diseño de las titulaciones

El proyecto de implantación de una titulación oficial adaptada al EEES consta de tres fases diferenciadas, tal y como queda recogido en el mapa de procesos del manual del Sistema de garantía interna de la calidad:

PO01

Definir la oferta formativa

PO02

Diseñar las titulaciones oficiales

La UOC ha diseñado y puesto en marcha estos procesos internos con el objetivo de dar respuesta y afrontar con la máxima garantía de calidad los procesos vinculados al marco de verificación, seguimiento, modificación y acreditación (VSMA) establecido.

Agentes implicados

El proceso de diseño de las titulaciones pone en marcha la creación de las comisiones siguientes, que, desde el inicio, deben velar por la calidad de las propuestas:
ComisionesResponsabilidades
Comisión de la Titulación<Elaboración de la propuesta
Área de Planificación y CalidadEvaluación técnica de la calidad de las propuestas
Aseguramiento de la coherencia
Área de Planificación y CalidadEvaluación técnica de la calidad de las propuestas
Aseguramiento de la coherencia

Procedimiento

El protocolo de la UOC para la definición y diseño de titulaciones adaptadas al EEES, definido en los procesos PO01 y PO02 del manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad, se resume en el esquema siguiente:

Definición y diseño de la oferta formativa

Infografía_Calidad_Diseño_OF