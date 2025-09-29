Diseño de las titulaciones
El proyecto de implantación de una titulación oficial adaptada al EEES consta de tres fases diferenciadas, tal y como queda recogido en el mapa de procesos del manual del Sistema de garantía interna de la calidad:
PO01
Definir la oferta formativa
PO02
Diseñar las titulaciones oficiales
La UOC ha diseñado y puesto en marcha estos procesos internos con el objetivo de dar respuesta y afrontar con la máxima garantía de calidad los procesos vinculados al marco de verificación, seguimiento, modificación y acreditación (VSMA) establecido.
Agentes implicados
El proceso de diseño de las titulaciones pone en marcha la creación de las comisiones siguientes, que, desde el inicio, deben velar por la calidad de las propuestas:
|Comisiones
|Responsabilidades
|Comisión de la Titulación<
|Elaboración de la propuesta
|Área de Planificación y Calidad
|Evaluación técnica de la calidad de las propuestas
Aseguramiento de la coherencia
|Área de Planificación y Calidad
|Evaluación técnica de la calidad de las propuestas
Aseguramiento de la coherencia
Procedimiento
El protocolo de la UOC para la definición y diseño de titulaciones adaptadas al EEES, definido en los procesos PO01 y PO02 del manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad, se resume en el esquema siguiente: