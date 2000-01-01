Revisión y mejora de las titulaciones

De acuerdo con el Marco para la verificación, el seguimiento, la modificación y la acreditación de titulaciones oficiales (Marco VSMA), la universidad debe realizar un seguimiento y una revisión periódicos de los programas que ofrece para garantizar que alcanzan los objetivos previstos y que responden a las necesidades del estudiantado y de la sociedad.

Esta revisión se organiza alrededor de los siguientes estándares:

Calidad del programa Pertinencia de la información pública Eficacia del SGIC Adecuación del profesorado al programa Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje Calidad de los resultados de los programas formativos.

El proceso de seguimiento ha de facilitar la mejora continua del programa.