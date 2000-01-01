Revisión y mejora de las titulaciones
De acuerdo con el Marco para la verificación, el seguimiento, la modificación y la acreditación de titulaciones oficiales (Marco VSMA), la universidad debe realizar un seguimiento y una revisión periódicos de los programas que ofrece para garantizar que alcanzan los objetivos previstos y que responden a las necesidades del estudiantado y de la sociedad.
Esta revisión se organiza alrededor de los siguientes estándares:
- Calidad del programa
- Pertinencia de la información pública
- Eficacia del SGIC
- Adecuación del profesorado al programa
- Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje
- Calidad de los resultados de los programas formativos.
El proceso de seguimiento ha de facilitar la mejora continua del programa.
Agentes implicados
El proceso de seguimiento de las titulaciones implica la participación de diferentes agentes de forma coordinada. A continuación se destacan algunos:
|Agentes
|Responsabilidades
|Direcciones de estudios
|Elaborar periódicamente el informe de seguimiento de centro (de los estudios) con la participación de los correspondientes grupos de interés (GI).
Validar los planes de mejora de las titulaciones propuestos por las direcciones de programa.
Proponer, como resultado de la valoración realizada en el seguimiento del centro, un plan de mejora anual y realizar el seguimiento y la evaluación correspondientes.
|Direcciones de programa
|Elaborar periódicamente el informe de seguimiento de la titulación con la participación de los grupos de interés (GI).
Proponer, como resultado de la valoración realizada en el seguimiento de la titulación, un plan de mejora anual y realizar el seguimiento y la evaluación correspondientes.
|Profesorado responsable de asignatura
|Realizar el seguimiento y la valoración de las asignaturas y proponer las mejoras adecuadas.
|Área de Planificación y Calidad
|Definir y poner a disposición de los estudios los criterios y las pautas, el soporte, los instrumentos y los resultados de las titulaciones.
Recopilar los cambios en la estructura del plan de estudios solicitados a través de los informes de seguimiento y trasladarlos al PO02, "Diseñar titulaciones oficiales", para que cuando afecten a la memoria se tramiten las modificaciones pertinentes.
Recopilar las acciones de mejora y trasladarlas al Consejo de Dirección y al Comité de Calidad.
|Consejo de Dirección
|Planificar y asignar los recursos para llevar a cabo los planes de mejora identificados.
Establecer los criterios de priorización de los planes de mejora de acuerdo con la estrategia y la política de calidad.
|Comité de Calidad
|Dar el visto bueno a los planes y las acciones de mejora, así como a su priorización.
Procedimiento
El siguiente esquema resume el protocolo de la UOC para el seguimiento de las titulaciones, tal y como se establece en el PO07 del Manual del SGIC: