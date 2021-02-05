Corporate
Alumni
News
Agenda
Contacto
Universitat Oberta
de Catalunya
Buscar
Acceso a
Campus
ES
ca
es
en
Búsqueda por palabra
Buscar
Buscar
Inicio
La Universidad
Historia y trayectoria
Actos institucionales
Actos de graduación
Actos de graduación anteriores
5 de febrero de 2021 (mañana)
5/2/22
Graduación de los cursos 2019-2020 y 2020-2021
5/2/22
·
09:30H
Inactivo
L'Auditori, Barcelona
Enlace al streaming
Más información
Enlace a la videocrónica
Más información
Fotos del acto
Toda la galería de imágenes