Únete a nuestro equipo

Trabajar en la UOC significa desarrollar tu talento y contribuir al progreso de la sociedad a través de un modelo innovador, global y flexible.

Los miembros de la UOC tenemos perfiles muy diferentes, pero nos mueve un mismo propósito: impulsar el acceso a una educación superior de calidad que permita a las personas transformar su vida y la de su entorno, así como responder a las necesidades de la sociedad, el mercado laboral, la investigación y la formación del futuro.

Queremos incorporar el mejor talento garantizando siempre la igualdad de oportunidades, sin ningún tipo de distinción por razones de género, edad, etnia, religión, orientación sexual o cualquier otra condición personal o social.