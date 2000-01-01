Únete a nuestro equipo

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Un lugar para desarrollar tu talento

Trabajar en la UOC significa desarrollar tu talento y contribuir al progreso de la sociedad a través de un modelo innovador, global y flexible.

Los miembros de la UOC tenemos perfiles muy diferentes, pero nos mueve un mismo propósito: impulsar el acceso a una educación superior de calidad que permita a las personas transformar su vida y la de su entorno, así como responder a las necesidades de la sociedad, el mercado laboral, la investigación y la formación del futuro. 

Queremos incorporar el mejor talento garantizando siempre la igualdad de oportunidades, sin ningún tipo de distinción por razones de género, edad, etnia, religión, orientación sexual o cualquier otra condición personal o social.

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Personal docente investigador

Nuestro profesorado impulsa y lidera la actividad docente no presencial, la investigación y la innovación metodológica. Diseñamos planes de estudios y contenidos de máxima calidad, y transferimos el conocimiento a la sociedad desde una organización emprendedora y orientada a la excelencia.

Contamos con el sello europeo Human Resources Excellence in Research, que reconoce nuestro entorno de trabajo favorable a la investigación y al desarrollo de la carrera investigadora. Nuestros procesos de selección siguen los principios OTM-R (abiertos, transparentes y basados en el mérito).

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Personal de gestión

El personal de gestión es el motor que coordina el día a día de la UOC y facilita el trabajo de docentes, investigadores y estudiantes. Buscamos perfiles con autonomía, capacidad de trabajo en equipo, innovación y compromiso con el aprendizaje continuo.

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Personal investigador

Forma parte de un equipo internacional, diverso y flexible. Desarrolla tus proyectos en un entorno colaborativo que apuesta por la interdisciplinariedad, el conocimiento abierto y la transferencia real a la sociedad.

Contamos con el reconocimiento Human Resources Excellence in Research y garantizamos un reclutamiento abierto, transparente y basado en el mérito (OTM-R).

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Personal docente colaborador

El personal docente colaborador está formado por profesionales externos a la UOC expertos en diferentes disciplinas, que combinan su actividad profesional principal con la colaboración en la UOC.

Su objetivo es acompañar a los estudiantes en las diferentes asignaturas y programas. Existen dos figuras, el tutor y el consultor (profesor colaborador).

Los consultores (profesores colaboradores) se ocupan de resolver dudas, dinamizar los debates y proporcionar un retorno o feedback al estudiante, mientras que los tutores acogen al nuevo estudiante, lo orientan académicamente en todos los aspectos relacionados con el programa formativo y lo apoyan en el desarrollo de habilidades para moverse con máxima eficacia por el Campus Virtual.

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Condiciones y honorarios

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Funciones

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Descubre la UOC

Trabajarás en un entorno abierto, innovador y colaborativo, orientado a objetivos, con flexibilidad horaria y teletrabajo para conciliar tu vida personal y laboral. Además, tendrás acceso a una amplia oferta de formación continua.

Sumérgete en nuestro día a día y conoce de primera mano los diferentes perfiles profesionales que forman parte de la UOC.

Un dia amb la UOC #talentUOC
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Por qué la UOC

01

Una universidad que forma a lo largo de la vida.

04

Una institución que cambia el mundo.

02

Una universidad global nacida en Barcelona.

05

Una organización próxima y flexible.

03

Especialistas en la sociedad de la información.

06

Un lugar para desarrollar tu talento.

La diversidad de la UOC en cifras

Hechos y cifras

97.500

estudiantes

133.000

graduados y graduadas

667

profesorado propio y personal investigador

213

de los cuales son personal investigador a tiempo completo

6.541

personal docente colaborador (profesorado colaborador y tutores y tutoras)

1.002

personal de gestión