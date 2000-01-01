Únete a nuestro equipo

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Un lugar para desarrollar tu talento
Trabajar en la UOC significa desarrollar tu talento y contribuir al progreso de la sociedad a través de un modelo innovador, global y flexible.
Los miembros de la UOC tenemos perfiles muy diferentes, pero nos mueve un mismo propósito: impulsar el acceso a una educación superior de calidad que permita a las personas transformar su vida y la de su entorno, así como responder a las necesidades de la sociedad, el mercado laboral, la investigación y la formación del futuro.
Queremos incorporar el mejor talento garantizando siempre la igualdad de oportunidades, sin ningún tipo de distinción por razones de género, edad, etnia, religión, orientación sexual o cualquier otra condición personal o social.
- Personal docente investigador
- Personal de gestión
- Personal investigador
- Personal docente colaborador
Personal docente investigador
Nuestro profesorado impulsa y lidera la actividad docente no presencial, la investigación y la innovación metodológica. Diseñamos planes de estudios y contenidos de máxima calidad, y transferimos el conocimiento a la sociedad desde una organización emprendedora y orientada a la excelencia.
Contamos con el sello europeo Human Resources Excellence in Research, que reconoce nuestro entorno de trabajo favorable a la investigación y al desarrollo de la carrera investigadora. Nuestros procesos de selección siguen los principios OTM-R (abiertos, transparentes y basados en el mérito).
Personal de gestión
El personal de gestión es el motor que coordina el día a día de la UOC y facilita el trabajo de docentes, investigadores y estudiantes. Buscamos perfiles con autonomía, capacidad de trabajo en equipo, innovación y compromiso con el aprendizaje continuo.
Personal investigador
Forma parte de un equipo internacional, diverso y flexible. Desarrolla tus proyectos en un entorno colaborativo que apuesta por la interdisciplinariedad, el conocimiento abierto y la transferencia real a la sociedad.
Contamos con el reconocimiento Human Resources Excellence in Research y garantizamos un reclutamiento abierto, transparente y basado en el mérito (OTM-R).
Personal docente colaborador
El personal docente colaborador está formado por profesionales externos a la UOC expertos en diferentes disciplinas, que combinan su actividad profesional principal con la colaboración en la UOC.
Su objetivo es acompañar a los estudiantes en las diferentes asignaturas y programas. Existen dos figuras, el tutor y el consultor (profesor colaborador).
Los consultores (profesores colaboradores) se ocupan de resolver dudas, dinamizar los debates y proporcionar un retorno o feedback al estudiante, mientras que los tutores acogen al nuevo estudiante, lo orientan académicamente en todos los aspectos relacionados con el programa formativo y lo apoyan en el desarrollo de habilidades para moverse con máxima eficacia por el Campus Virtual.
Descubre la UOC
Trabajarás en un entorno abierto, innovador y colaborativo, orientado a objetivos, con flexibilidad horaria y teletrabajo para conciliar tu vida personal y laboral. Además, tendrás acceso a una amplia oferta de formación continua.
Sumérgete en nuestro día a día y conoce de primera mano los diferentes perfiles profesionales que forman parte de la UOC.
Por qué la UOC
01
Una universidad que forma a lo largo de la vida.
04
Una institución que cambia el mundo.
02
Una universidad global nacida en Barcelona.
05
Una organización próxima y flexible.
03
Especialistas en la sociedad de la información.
06
Un lugar para desarrollar tu talento.
La diversidad de la UOC en cifrasHechos y cifras
97.500
estudiantes
133.000
graduados y graduadas
667
profesorado propio y personal investigador
213
de los cuales son personal investigador a tiempo completo
6.541
personal docente colaborador (profesorado colaborador y tutores y tutoras)
1.002
personal de gestión