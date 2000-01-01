Uneix-te al nostre equip
Un lloc per desenvolupar el teu talent
Treballar a la UOC significa desenvolupar el teu talent i contribuir al progrés de la societat mitjançant un model innovador, global i flexible.
Els membres de la UOC tenim perfils molt diversos, però ens mou un mateix propòsit: impulsar l'accés a una educació superior de qualitat que permeti a les persones transformar la seva vida i la del seu entorn, així com respondre a les necessitats de la societat, del mercat laboral, de la recerca i de la formació del futur.
Volem incorporar el millor talent garantint sempre la igualtat d'oportunitats, sense cap mena de distinció per raons de gènere, edat, ètnia, religió, orientació sexual o qualsevol altra condició personal o social.
- Personal docent investigador
- Personal de gestió
- Personal investigador
- Personal docent col·laborador
Personal docent investigador
El nostre professorat impulsa i lidera l'activitat docent no presencial, la investigació i la innovació metodològica. Dissenyem plans d'estudis i continguts de màxima qualitat, i transferim el coneixement a la societat des d'una organització emprenedora i orientada a l'excel·lència.
Disposem del segell europeu Human Resources Excellence in Research, que reconeix el nostre entorn de treball favorable a la recerca i al desenvolupament de la carrera investigadora. Els nostres processos de selecció segueixen els principis OTM-R (oberts, transparents i basats en el mèrit).
Personal de gestió
El personal de gestió és el motor que coordina el dia a dia de la UOC i facilita la feina de docents, investigadors i estudiants. Busquem perfils amb autonomia, capacitat de treball en equip, innovació i compromís amb l'aprenentatge continu.
Personal investigador
Forma part d'un equip internacional, divers i flexible. Desenvolupa els teus projectes en un entorn col·laboratiu que aposta per la interdisciplinarietat, el coneixement obert i la transferència real a la societat.
Disposem del reconeixement Human Resources Excellence in Research i garantim un reclutament obert, transparent i basat en el mèrit (OTM-R).
Personal docent col·laborador
El personal docent col·laborador està format per professionals externs a la UOC experts en diferents disciplines, que combinen l'activitat professional principal amb la col·laboració a la UOC.
El seu objectiu és acompanyar els estudiants en les diferents assignatures i programes. Hi ha dues figures, el tutor i el consultor (professor col·laborador).
Els consultors (professors col·laboradors) s'ocupen de resoldre dubtes, dinamitzar els debats i proporcionar un retorn o feedback a l'estudiant, mentre que els tutors acullen el nou estudiant, l'orienten acadèmicament en tots els aspectes relacionats amb el programa formatiu i li donen suport en el desenvolupament d'habilitats perquè es mogui amb una eficàcia màxima pel Campus Virtual.
Descobreix la UOC
Treballaràs en un entorn obert, innovador i col·laboratiu, orientat a objectius, amb flexibilitat horària i teletreball per conciliar la teva vida personal i laboral. A més, tindràs accés a una àmplia oferta de formació contínua.
Submergeix-te en el nostre dia a dia i coneix de primera mà els diferents perfils professionals que formen part de la UOC.
Per què la UOC
Una universitat que forma al llarg de la vida.
Una institució que canvia el món.
Una universitat global nascuda a Barcelona.
Una organització propera i flexible.
Especialistes en la societat de la informació.
Un lloc perquè desenvolupis el talent.
La diversitat de la UOC en xifresFets i xifres
estudiants
graduats i graduades
professorat propi i personal investigador
dels quals són personal investigador a temps complet
personal docent col·laborador (professorat col·laborador i tutors i tutores)
personal de gestió