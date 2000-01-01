Campus

Uneix-te al nostre equip

Un lloc per desenvolupar el teu talent

Treballar a la UOC significa desenvolupar el teu talent i contribuir al progrés de la societat mitjançant un model innovador, global i flexible.

Els membres de la UOC tenim perfils molt diversos, però ens mou un mateix propòsit: impulsar l'accés a una educació superior de qualitat que permeti a les persones transformar la seva vida i la del seu entorn, així com respondre a les necessitats de la societat, del mercat laboral, de la recerca i de la formació del futur. 

Volem incorporar el millor talent garantint sempre la igualtat d'oportunitats, sense cap mena de distinció per raons de gènere, edat, ètnia, religió, orientació sexual o qualsevol altra condició personal o social.

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Personal docent investigador

El nostre professorat impulsa i lidera l'activitat docent no presencial, la investigació i la innovació metodològica. Dissenyem plans d'estudis i continguts de màxima qualitat, i transferim el coneixement a la societat des d'una organització emprenedora i orientada a l'excel·lència.

Disposem del segell europeu Human Resources Excellence in Research, que reconeix el nostre entorn de treball favorable a la recerca i al desenvolupament de la carrera investigadora. Els nostres processos de selecció segueixen els principis OTM-R (oberts, transparents i basats en el mèrit).

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Procés de selecció

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Personal de gestió

El personal de gestió és el motor que coordina el dia a dia de la UOC i facilita la feina de docents, investigadors i estudiants. Busquem perfils amb autonomia, capacitat de treball en equip, innovació i compromís amb l'aprenentatge continu.

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Procés de selecció

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Personal investigador

Forma part d'un equip internacional, divers i flexible. Desenvolupa els teus projectes en un entorn col·laboratiu que aposta per la interdisciplinarietat, el coneixement obert i la transferència real a la societat.

Disposem del reconeixement Human Resources Excellence in Research i garantim un reclutament obert, transparent i basat en el mèrit (OTM-R).

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Procés de selecció

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Personal docent col·laborador

El personal docent col·laborador està format per professionals externs a la UOC experts en diferents disciplines, que combinen l'activitat professional principal amb la col·laboració a la UOC.

El seu objectiu és acompanyar els estudiants en les diferents assignatures i programes. Hi ha dues figures, el tutor i el consultor (professor col·laborador).

Els consultors (professors col·laboradors) s'ocupen de resoldre dubtes, dinamitzar els debats i proporcionar un retorn o feedback a l'estudiant, mentre que els tutors acullen el nou estudiant, l'orienten acadèmicament en tots els aspectes relacionats amb el programa formatiu i li donen suport en el desenvolupament d'habilitats perquè es mogui amb una eficàcia màxima pel Campus Virtual.

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Condicions i honoraris

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Funcions

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Descobreix la UOC

Treballaràs en un entorn obert, innovador i col·laboratiu, orientat a objectius, amb flexibilitat horària i teletreball per conciliar la teva vida personal i laboral. A més, tindràs accés a una àmplia oferta de formació contínua.

Submergeix-te en el nostre dia a dia i coneix de primera mà els diferents perfils professionals que formen part de la UOC.

Un dia amb la UOC #talentUOC
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Per què la UOC

01

Una universitat que forma al llarg de la vida.

04

Una institució que canvia el món.

02

Una universitat global nascuda a Barcelona.

05

Una organització propera i flexible.

03

Especialistes en la societat de la informació.

06

Un lloc perquè desenvolupis el talent.

La diversitat de la UOC en xifres

Fets i xifres
97.500

estudiants

133.000

graduats i graduades

667

professorat propi i personal investigador

213

dels quals són personal investigador a temps complet

6.541

personal docent col·laborador (professorat col·laborador i tutors i tutores)

1.002

personal de gestió