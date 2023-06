Descomptes per a seminaris i cursos

La UOC ofereix un seguit de descomptes per als seminaris, cursos professionalitzadors i el curs de preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l’apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d’un, hauràs de triar el més beneficiós.