Fonts fiables en temps de desinformació i IA: com preparar-te

Alguna vegada t'has preguntat si la informació que llegeixes a internet és realment certa? Vivim en una època en la qual els titulars sensacionalistes, les dades generades per intel·ligència artificial i l'allau de missatges a les xarxes socials ens envolten cada dia. No és fàcil distingir la veritat de la falsedat, i la desinformació s'ha convertit en un dels grans reptes del nostre temps. Però no et preocupis: aprendre a contrastar fonts, avaluar-ne la credibilitat i prendre decisions informades és una competència que pots adquirir, sense importar la teva experiència prèvia ni el teu perfil professional.

En aquest article, t'acompanyem perquè descobreixis com et pots preparar davant la desinformació i la intel·ligència artificial, i com la formació a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) et pot ajudar a convertir-te en una persona crítica i preparada per als desafiaments de l'entorn digital.

La necessitat de contrastar en un entorn digital saturat

Avui, la informació t'arriba de tot arreu: xarxes socials, butlletins, motors de cerca, assistents virtuals, xats d’IA, fòrums i molt més. És tan fàcil accedir a dades que, a vegades, donem per cert el primer que llegim. Però la realitat és que:

El contingut pot semblar rigorós, però mancar de base o estar manipulat.

Eines d'intel·ligència artificial generativa poden crear textos amb aparença versemblant, però amb dades inventades o errònies.

Els algorismes de recomanació de plataformes digitals tendeixen a mostrar-te sempre el mateix, reforçant les teves idees i creant bombolles informatives.

En aquest context, confiar cegament en el que veus o llegeixes et pot portar a prendre decisions equivocades, tant en la vida personal com professional. Per això, saber contrastar la informació és més important que mai.

El que implica contrastar informació avui

Contrastar informació va molt més enllà de comprovar si una notícia és veritable o falsa. És un procés actiu, que requereix actitud crítica i curiositat. Què implica realment?

Avaluar l'origen: pregunta't qui ha creat aquest contingut, si la font és reconeguda o si té interessos ocults.

pregunta't qui ha creat aquest contingut, si la font és reconeguda o si té interessos ocults. Analitzar la intenció: l'objectiu és informar, persuadir, vendre o manipular? Detectar la intenció t'ajuda a contextualitzar el missatge.

l'objectiu és informar, persuadir, vendre o manipular? Detectar la intenció t'ajuda a contextualitzar el missatge. Valorar la qualitat: fixa't en si hi ha dades concretes, si se citen fonts fiables, si el llenguatge és neutral o sensacionalista.

fixa't en si hi ha dades concretes, si se citen fonts fiables, si el llenguatge és neutral o sensacionalista. Comparar versions: cerca altres fonts sobre el mateix tema, compara punts de vista i verifica si hi ha consens.

cerca altres fonts sobre el mateix tema, compara punts de vista i verifica si hi ha consens. Buscar evidència: hi ha estudis, documents oficials o testimonis sobre els quals es recolzi la informació?

hi ha estudis, documents oficials o testimonis sobre els quals es recolzi la informació? Contextualitzar dades: una dada aïllada pot ser enganyosa. Intenta entendre el context i la rellevància del que llegeixes.

una dada aïllada pot ser enganyosa. Intenta entendre el context i la rellevància del que llegeixes. Comprendre la difusió digital: aprèn com es viralitzen els continguts i com els algorismes poden influir en el que veus.

Desenvolupar aquest hàbit et permetrà prendre decisions més informades i no deixar-te portar per la primera impressió.

Com s'entrena aquesta competència a la UOC

A la UOC, sabem que el pensament crític és una de les competències més valuoses en el món actual. Per això, aprendre a contrastar informació és part activa del teu procés formatiu, sigui quin sigui el programa que triïs. Com ho treballem?

Foment del pensament crític: les activitats acadèmiques et conviden a qüestionar, analitzar i argumentar sobre la base de dades i fonts contrastades.

les activitats acadèmiques et conviden a qüestionar, analitzar i argumentar sobre la base de dades i fonts contrastades. Cerca i citació de fonts fiables: des del primer dia, aprens a utilitzar la biblioteca virtual, a identificar recursos científics i a citar correctament la informació.

des del primer dia, aprens a utilitzar la biblioteca virtual, a identificar recursos científics i a citar correctament la informació. Ús d'eines digitals d'avaluació: t'ensenyem a fer servir plataformes i aplicacions que t'ajuden a verificar l'autenticitat d'imatges, textos i notícies.

t'ensenyem a fer servir plataformes i aplicacions que t'ajuden a verificar l'autenticitat d'imatges, textos i notícies. Entorns d'aprenentatge col·laboratiu: comparteixes anàlisis i debats amb altres persones, enriquint la teva perspectiva i aprenent a argumentar de manera fonamentada.

Tot això es tradueix en una formació inclusiva i adaptada a la diversitat, en què cada persona pot avançar al seu ritme i segons les seves necessitats, sempre amb l'acompanyament del professorat i l'accés a recursos actualitzats.

Aplicacions pràctiques en l'entorn professional

Saber contrastar informació no només és útil per aprovar exàmens o treballs acadèmics. És una competència que t'acompanyarà durant tota la vida professional i et donarà un avantatge en qualsevol sector. Com s'aplica en el dia a dia laboral?

Millora la presa de decisions: basar les teves decisions en dades de qualitat et permet actuar amb més seguretat i eficàcia.

basar les teves decisions en dades de qualitat et permet actuar amb més seguretat i eficàcia. Evita la propagació d'errors o desinformació: ser una persona crítica t'ajuda a detectar i frenar la difusió d'informació incorrecta en el teu entorn de treball.

ser una persona crítica t'ajuda a detectar i frenar la difusió d'informació incorrecta en el teu entorn de treball. Potencia la teva capacitat d'anàlisi: avalua tendències, informes o estratègies amb criteri propi, sense dependre únicament del que diuen altres persones o les màquines.

avalua tendències, informes o estratègies amb criteri propi, sense dependre únicament del que diuen altres persones o les màquines. Enforteix la teva reputació professional: ser algú que verifica i argumenta amb rigor et converteix en un referent de confiança per al teu equip i la teva organització.

En un món on la informació és poder, saber-la gestionar i analitzar és una de les habilitats més demanades per les empreses.