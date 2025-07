Habilitats del futur digital: guia essencial per a la generació Z

Com començar a estudiar programació des de zero i preparar-te per a la pròxima revolució digital?

No necessites experiència prèvia per començar. Actualment, hi ha moltes escoles de programació en línia, a més de graus universitaris i recursos gratuïts per aprendre de zero. A la UOC, per exemple, pots estudiar programació amb un enfocament pràctic i flexible, adaptat al teu ritme i als teus objectius.

Si et planteges on pots estudiar programació, busca una opció que combini teoria i pràctica, que t'ofereixi suport i que t'acosti a les necessitats reals del mercat.

Vols saber per on començar? Baixa la guia essencial per dominar les habilitats digitals del futur.

Prepara't, pren decisions amb informació i fes que el teu perfil destaqui.