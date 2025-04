No tens la sensació que cada vegada costa més que el teu CV destaqui per sobre de la resta? Per tenir un perfil laboral més atractiu necessites experiència i formació. Però no sempre tenim tot el temps del món per estudiar una nova carrera o especialitzar-nos amb diplomes o màsters que requereixen molta dedicació.

Per fomentar l'actualització dels professionals, les microcredencials han emergit com una solució educativa innovadora i adaptada a les necessitats del mercat laboral actual. Aquestes certificacions digitals estan redefinint la manera com estudiants i professionals adquireixen competències clau, oferint una alternativa més flexible i modular respecte als programes tradicionals d’educació superior.

Beneficis de les microcredencials universitàries



Les microcredencials acrediten habilitats específiques adquirides a través de formacions, generalment dissenyades per respondre a demandes concretes del mercat laboral. Sovint, aquestes certificacions digitals atorguen crèdits ECTS i es caracteritzen pel seu enfocament pràctic i facilitat d'accés. A més, a la UOC la majoria d’aquests programes estan disponibles en format 100% online, permetent als estudiants aprendre al seu ritme i des de qualsevol lloc.

A diferència d’altres tipus de certificacions digitals, les microcredencials garanteixen qualitat i rellevància. En el context europeu, aquestes credencials formen part d'una iniciativa més àmplia per fomentar l’educació contínua i el desenvolupament professional al llarg de la vida.

Principals diferències entre les microcredencials i altres certificacions digitals

Les microcredencials destaquen pel seu disseny àgil i adaptat a les necessitats del món actual. Algunes de les seves característiques clau són:

Durada reduïda: encara que pots obtenir microcredencials cursant programes de llarga durada (com un grau o un màster), també les pots aconseguir amb cursos compactes que permeten obtenir certificacions en setmanes o mesos.

Enfocament especialitzat: dissenyades per ensenyar competències específiques amb alta demanda laboral.

Flexibilitat: modalitat online que s'adapta al ritme d’aprenentatge de cada estudiant.

Reconeixement digital: les credencials es poden compartir fàcilment i verificar a plataformes professionals com LinkedIn.

Acumulació de crèdits: es poden integrar en programes més amplis, com graus o màsters.

Avantatges al mercat laboral



El mercat laboral actual valora cada vegada més les habilitats específiques i comprovables. En aquest context, les microcredencials ofereixen diversos avantatges:

Millora de l’ocupabilitat: ajuden els professionals a destacar en un entorn competitiu validant competències clau.

Actualització contínua: permeten als treballadors estar al dia en sectors en constant evolució, com la tecnologia o la sostenibilitat.

Adaptabilitat: ideals per a processos de reskilling i upskilling, facilitant la transició cap a nous rols o indústries.

La portabilitat digital d'aquestes certificacions també juga un paper important, ja que permet als ocupadors verificar ràpidament les competències d'un candidat.