Si busques una formació que s'adapti a tu, a les teves necessitats i a la realitat del món actual, a la UOC tenim bones notícies per a tu. La nostra oferta educativa creix i es diversifica per oferir-te un aprenentatge flexible, connectat amb el mercat laboral i amb una comunitat global que et permetrà aprendre i créixer amb persones de més de 130 països.

Però la UOC no és només estudiar. És compartir, innovar, experimentar i connectar amb qui, com tu, vol anar més enllà. Vols descobrir tot el que t'espera a la UOC aquest any? T'ho expliquem!

Un campus sense fronteres: aprèn, creix i connecta

Estudiar a la UOC no és només obtenir un títol. És formar part d'una comunitat que et permet viure experiències úniques i enriquidores.

Si vols aprofitar la teva experiència universitària al màxim, tens moltes oportunitats per enriquir la teva formació i la teva vida personal. Tingues en compte que la UOC està molt viva. Des de conèixer estudiants de més de 130 països i participar en associacions d'estudiants fins a crear-ne una de pròpia: l'intercanvi d'experiències és clau. També pots fer voluntariat amb entitats socials, accedir a programes de mobilitat internacional o esdevenir mentor o mentora d'estudiants refugiats. A més, hi ha centenars d'activitats presencials, aquí i a l'estranger, que et permetran connectar amb noves persones i cultures.

La UOC és molt més que una universitat en línia. És una comunitat on et pots formar i créixer, no només professionalment, sinó també personalment. Anima't a viure una experiència universitària única!

Novetats acadèmiques: formació a mida del futur

A la UOC sabem que el món canvia ràpidament i que l'educació s'ha d'adaptar a les necessitats del present i del futur. Per això, aquest any llancem noves iniciatives perquè et puguis continuar formant amb les millors eines i coneixements:

UOC Skills Lab . Un espai innovador dissenyat per desenvolupar competències clau en l'àmbit digital, el treball en equip, el lideratge i altres habilitats essencials per al mercat laboral.

. Un espai innovador dissenyat per desenvolupar competències clau en l'àmbit digital, el treball en equip, el lideratge i altres habilitats essencials per al mercat laboral. Grau de Gestió de la Sostenibilitat, Transformació Digital i Medi Ambient . Apostem per la sostenibilitat amb un grau nou. Tens noves oportunitats per especialitzar-te en tres de les àrees més sol·licitades per empreses i organitzacions en un món cada vegada més digital i sostenible.

. Apostem per la sostenibilitat amb un grau nou. Tens noves oportunitats per especialitzar-te en tres de les àrees més sol·licitades per empreses i organitzacions en un món cada vegada més digital i sostenible. Mencions i microcredencials . Més flexibilitat perquè puguis personalitzar la teva formació amb mencions en diferents especialitats i microcredencials que acreditin els teus coneixements en àrees concretes.

. Més flexibilitat perquè puguis personalitzar la teva formació amb mencions en diferents especialitats i microcredencials que acreditin els teus coneixements en àrees concretes. Nou màster d'FP de Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació i CFGS de Dietètica. Ampliem la nostra col·laboració amb Jesuïtes Educació i t'oferim noves titulacions en sectors clau per al futur, com la ciberseguretat i la salut.

Saló de l'Ensenyament: espais per aprendre, connectar i experimentar

Perquè descobreixis totes aquestes novetats i molt més, del 26 al 30 de març t'animem a visitar el nostre estand al Saló de l'Ensenyament, ubicat al pavelló 1 de la Fira de Barcelona (avinguda de la Reina Maria Cristina). Allà hi trobaràs:

Tallers pràctics dissenyats per a estudiantat de diferents disciplines.

Projectes de recerca i temàtiques d'impacte social impulsats per la comunitat UOC.

Sessions informatives diàries sobre el model d'aprenentatge de la UOC.

A més, disposem d'un espai d'atenció personalitzada, on el nostre equip d'orientació acadèmica estarà encantat d'escoltar-te, resoldre tots els teus dubtes i oferir-te informació detallada sobre els nostres programes i les millors opcions segons els teus interessos.