Personalització de la formació: com adaptar el teu itinerari formatiu

T'imagines poder dissenyar la teva pròpia formació, triant els cursos que més t'interessen i adaptant-los als teus objectius professionals? A la UOC pots fer-ho. Gràcies al nostre enfocament modular, pots combinar diferents especialitzacions i crear un itinerari formatiu personalitzat, que evoluciona amb tu i amb les demandes del mercat laboral.

En aquest article, t'expliquem com funciona la nostra formació contínua i com pots aprofitar-la per mantenir els teus coneixements al dia, sigui quina sigui l'etapa de la teva carrera professional.

L'evolució del mercat laboral i la demanda d'habilitats actualitzades

Segur que has notat com canvien les coses: noves eines digitals, professions que abans no existien i d'altres que evolucionen a un ritme vertiginós. Les empreses busquen perfils que no tan sols dominin coneixements específics, sinó que també tinguin la capacitat d'aprendre i adaptar-se de manera contínua.

Aquí és on la formació contínua juga un paper fonamental. Ja no n'hi ha prou d'obtenir un títol i donar per acabat el procés educatiu. Ara l'aprenentatge és un viatge permanent. Mantenir-te al dia et permet destacar en la teva carrera, però també anticipar-te a les tendències i a les noves exigències laborals.

Amb una estructura modular, pots combinar diferents formacions de manera flexible, adaptant-les al que realment necessites. Tant si vols aprofundir en la teva àrea d'especialització com si vols explorar nous àmbits, tens la llibertat de triar i construir un camí formatiu a mida.

Què és l'apilabilitat i per què és clau en la teva formació?

El terme apilabilitat pot sonar tècnic, però el seu significat és força senzill. Fa referència a la possibilitat de combinar diferents cursos, microcredencials i certificacions per crear un itinerari formatiu adaptat als teus objectius. En lloc de seguir un únic programa tancat, pots anar acumulant coneixements a través de cursos independents que, junts, formen un conjunt coherent i valuós per al teu desenvolupament professional.

Per exemple, imagina't que treballes en màrqueting digital. Pots començar amb un curs d'anàlisi de dades, després afegir-hi una certificació en intel·ligència artificial aplicada al màrqueting i, si decideixes continuar avançant, integrar aquests coneixements en un màster especialitzat. Així, cada pas que fas té un valor immediat en el teu perfil professional i, al mateix temps, t'obre portes per seguir creixent.

Les microcredencials són un exemple excel·lent d'apilabilitat. Aquestes certificacions digitals et permeten demostrar habilitats concretes de manera ràpida i flexible. A més, les pots compartir fàcilment amb empreses o en plataformes professionals com LinkedIn, fet que et dona un avantatge competitiu en processos de selecció o promoció.

El futur de l'educació és personalitzat

A la UOC, creiem que l'aprenentatge s'ha d'adaptar a tu, i és per això que oferim un model flexible i personalitzable que et permet avançar al teu ritme. L'apilabilitat és una de les claus d'aquest model, ja que et permet combinar diferents àrees de coneixement i obtenir un valor acumulatiu per cada curs que facis. Per exemple, els crèdits d'un postgrau en anàlisi de dades poden ser reconeguts en un futur màster, cosa que significa que no cal que comencis de zero cada vegada.

La nostra oferta formativa també inclou cursos de curta durada que es poden combinar fàcilment per crear un itinerari que s'ajusti als teus objectius professionals. Tant si segueixes un itinerari preestablert com si en dissenyes un de propi, tens la llibertat de triar el que més et convingui, amb la garantia que cada formació està alineada amb les demandes del mercat laboral i et prepara per als perfils més sol·licitats en el món professional.

Aquest enfocament té diversos avantatges clars:

Tries què estudiar, quan i com, adaptant la formació a les teves circumstàncies personals i professionals. Aprenentatge al teu ritme . Pots avançar de manera progressiva, combinant estudis curts amb programes més extensos, segons les teves necessitats.

. Pots avançar de manera progressiva, combinant estudis curts amb programes més extensos, segons les teves necessitats. Especialització sense barreres . Pots explorar àmbits diversos i construir un perfil multidisciplinari que et diferenciï al mercat laboral.

. Pots explorar àmbits diversos i construir un perfil multidisciplinari que et diferenciï al mercat laboral. Enfocament en la carrera professional. L'apilabilitat et permet triar programes en les temàtiques més sol·licitades pel mercat laboral, assegurant que la formació impulsi el teu desenvolupament professional.

Aquest model és especialment útil per a qui necessita compaginar la formació amb altres responsabilitats, com la feina o la vida personal. A més, facilita l'actualització constant dels coneixements sense haver de comprometre llargs períodes de temps.