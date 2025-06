Has pensat mai que et falta una eina més per moure't millor en l'entorn digital? Aprendre a programar, encara que no et dediquis professionalment a la tecnologia, pot ser aquella clau que obre moltes portes. Perquè sí, saber programar ja no és exclusiu de desenvolupadors o enginyers; cada vegada més persones amb perfils diversos ho incorporen al seu dia a dia. Per què? Perquè el codi ajuda a pensar, a automatitzar tasques, a entendre millor el món digital i, cada cop més, també a treballar amb la intel·ligència artificial (IA).

La programació com a nova alfabetització digital

Igual que en el seu moment aprendre a escriure va ser una revolució personal i social, entendre el llenguatge de les màquines és avui una forma d'empoderament. No cal esdevenir una persona experta en el desenvolupament de programari. N'hi ha prou amb conèixer els fonaments per interpretar què passa darrere d'una app, d'una pàgina web o d'una eina digital.

A més, vivim en un entorn en el qual cada vegada més processos es basen en algoritmes. Des de les xarxes socials fins a la manera com es gestionen les nostres dades, la programació és a tot arreu. Comprendre mínimament aquest llenguatge et permet no només fer servir la tecnologia, sinó dialogar-hi. I això també és clau quan parlem d'IA: moltes eines d'IA, com els assistents de text o les plataformes d'anàlisi de dades, s'entenen millor —i fins i tot es poden personalitzar més— si saps una mica de codi.

Beneficis professionals: lògica, resolució de problemes i automatització

No és casualitat que cada vegada més ofertes de feina, encara que no siguin de perfils tècnics, valorin coneixements bàsics de programació. Saber programar potencia el pensament lògic i estructurat. Ajuda a analitzar problemes complexos, dividir-los en parts més petites i trobar solucions creatives i eficients.

Entre els beneficis concrets hi trobem:

Desenvolupament del pensament lògic i de l'estructuració d'idees.

Capacitat per dividir problemes complexos en passos gestionables.

·Automatització de tasques repetitives (com ara ordenar dades o generar informes) amb llenguatges com Python.

Millora en la col·laboració amb perfils tècnics, en entendre conceptes com bases de dades o API.

Increment de l'eficiència professional en àrees com el màrqueting, la comunicació, l'educació o la gestió.

I, a més, aprendre programació impulsa altres competències clau:

Creativitat aplicada

Pensament analític

Curiositat tecnològica

Autonomia digital

Capacitat d'adaptació a noves eines

No oblidem que la programació també és una eina d'inclusió laboral. Ajuda persones de tots els perfils, edats i gèneres a trobar noves oportunitats, reinventar-se professionalment i participar activament en l'economia digital.

En quins àmbits s'aplica la programació encara que no siguis programador?

Fins i tot en professions en les quals a priori no sembla necessari saber programar, aprendre codi pot marcar una diferència significativa. Aquí en tens alguns exemples:

Màrqueting . Automatització de campanyes, anàlisi de dades i personalització de continguts.

. Automatització de campanyes, anàlisi de dades i personalització de continguts. Comunicació .. Web scraping, anàlisi d'audiències o gestió avançada de continguts digitals.

.. Web scraping, anàlisi d'audiències o gestió avançada de continguts digitals. Gestió de projectes . Automatització de tasques, anàlisi de rendiment i control de dades.

. Automatització de tasques, anàlisi de rendiment i control de dades. Administració i finances. Processament automatitzat de dades o generació d'informes.

Processament automatitzat de dades o generació d'informes. Recursos humans. Filtrat de candidatures i millora de processos mitjançant scripts o automatitzacions.

Com començar amb l'Escola de Programació de la UOC

Ara potser penses: "Però si jo no en tinc ni idea. Per on començo?". La bona notícia és que no necessites experiència prèvia ni ser una persona techie per iniciar-t'hi. L'Escola de Programació de la UOC està pensada justament per a tu, per a aquelles persones que volen aprendre des de zero i al seu ritme.

En aquesta escola trobaràs programes formatius 100 % en línia i pensats per compaginar-los amb el teu dia a dia. Pots començar amb llenguatges com ara:

Python , ideal si t'interessen la IA, l'anàlisi de dades o l'automatització.

, ideal si t'interessen la IA, l'anàlisi de dades o l'automatització. HTML i CSS , si t'agradaria entendre com es construeixen les pàgines web.

, si t'agradaria entendre com es construeixen les pàgines web. JavaScript, si vols anar un pas més enllà i afegir funcionalitats als teus projectes digitals.

El millor és que no ho has de decidir a l'atzar. Al web de l'Escola t'expliquen clarament per a què serveix cada llenguatge i quines competències adquiriràs amb cada curs. Tot en un entorn accessible, flexible i amb acompanyament docent.

Codi i intel·ligència artificial: un binomi de futur

Un dels grans canvis dels darrers anys ha estat l'auge de la IA. Eines com ChatGPT, els assistents virtuals o els algoritmes de recomanació estan transformant tots els sectors. I darrere de totes, hi ha codi.

Aprendre a programar et permet no només entendre com funcionen aquestes tecnologies, sinó també utilitzar-les de manera més eficaç. Per exemple, si domines Python, pots experimentar amb petits models d'IA, automatitzar tasques complexes o crear solucions a mida per al teu entorn personal o laboral.

En un món on cada vegada més decisions es basen en dades i automatització, tenir nocions de programació et situa un pas per davant.