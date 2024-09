Carreres STEM. Què són i entre quines es pot triar

Quines són les carreres STEM

Com ja deus saber, hi ha una infinitat d'estudis que tenen a veure amb la ciència, l'enginyeria, les matemàtiques i la tecnologia. Te'n diem alguns i posem l'accent en els més demandats.

Ciència : Biotecnologia, Nanociència , Bioinformàtica, Bioestadística, Telemedicina, Genètica, Química...

: Biotecnologia, , Bioinformàtica, Bioestadística, Telemedicina, Genètica, Química... Tecnologia : Informàtica, Desenvolupament d'Aplicacions Web, Telecomunicacions, Sistema de Xarxes, Robòtica, Programari, Big Data ...

: Informàtica, Desenvolupament d'Aplicacions Web, Telecomunicacions, Sistema de Xarxes, Robòtica, Programari, ... Enginyeria : Enginyeria Naval, Enginyeria Informàtica, Enginyeria d'Obres Públiques, Enginyeria Electrònica, Arquitectura…

: Enginyeria Naval, Enginyeria Informàtica, Enginyeria d'Obres Públiques, Enginyeria Electrònica, Arquitectura… Matemàtiques: Matemàtiques, Estadística, Economia, Anàlisi de Sistemes, Física…

Si t'hi fixes, moltes d'aquestes carreres existeixen des de fa moltíssim temps, però n'hi ha altres que són totalment noves. Aquestes carreres que abans no existien, ara són indispensables a causa de la revolució tecnològica: la IA, l'internet de les coses, la robòtica… I totes aquestes carreres tenen una cosa en comú: són STEM.

El món en què vivim avança a un ritme vertiginós, i tant la robotització com l'automatització fan que moltes ocupacions desapareguin, però... STOP! Que no tot és dolent. L'Institut per al Futur (IFTF) assegura que el 85 % de les feines que existiran l'any 2030 encara no s'han inventat, i que aquests llocs de treball seran ocupats per persones amb un marcat perfil tecnològic.



La necessitat de la incorporació de les dones a les carreres STEM

Segons un informe de la UNESCO, tan sols el 35 % dels estudiants de carreres STEM són dones. Diversos estudis assenyalen que aquesta bretxa de gènere té diverses explicacions, que apunten cap a un mateix lloc.

Històricament les dones han ocupat llocs relacionats amb la cura dels altres. Carreres com Integració Social, Educació Social, Infermeria, Medicina… tenen, actualment, un percentatge major de dones matriculades. Ara bé, les carreres de ciències sempre han estat "una cosa d'homes". A l'escola, poques nenes hi troben referents femenins que imparteixin les assignatures de Física, Informàtica o Matemàtiques. Aquesta pot ser una de les causes per les quals molt poques dones s'atreveixen a embarcar-se en estudis d'aquest tipus: falta de referents femenins a les escoles i al batxillerat.

Al ser molt poques les dones científiques a les que coneixem i hi tenim accés, continua existint el complex de "les noies no tenim facilitat per a les mates", la qual cosa és totalment falsa. No hi ha cap estudi que avali aquesta afirmació. A més d'aquest complex, moltes noies que van molt bé en aquestes matèries no es matriculen en carreres STEM perquè veuen molt complicada la seva carrera professional en un món que ha pertangut sempre als homes. El pensament és lògic: "cobraré menys", "seré menys respectada", "em miraran d'una manera diferent".

Aquesta realitat ha fet que algunes associacions com Talent Girl i organismes com la UNESCO advoquin per empoderar les nenes des de petites en matèries STEM perquè puguin decidir lliurement i sense prejudicis si volen estudiar carreres relacionades amb ciències, matemàtiques, enginyeria i tecnologia.

A la UOC tenim una gran oferta de graus i màsters de tecnologia, informàtica i telecomunicacions, dirigits a aquelles persones que aposten per la modernitat i les necessitats més contemporànies del mercat laboral. Si ets una persona STEM, no dubtis a perdre la por i cursar una carrera d'aquest tipus: la societat et necessita.