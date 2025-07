Sabies que el Campus Virtual de la UOC pot ser molt més que un lloc per lliurar les tasques o revisar les notes? Si t'ho proposes, es pot convertir en l'eina que t'ajudarà a estudiar de manera més senzilla, segura, organitzada… i fins i tot motivada! En aquest article et guiarem perquè puguis aprofitar al màxim els recursos del Campus Virtual, sense que hi hagi cap barrera tecnològica que et freni. No fa falta ser una persona experta en TIC i no s'ha de tenir por d'equivocar-se: el més important és la teva actitud per aprendre i millorar cada dia. Aquest article està pensat per a tu, independentment del teu context i la teva experiència, perquè el campus s'adapta a tothom.

Organitza't els estudis amb les eines del campus

Un dels secrets més importants per estudiar en línia és l'organització. El Campus Virtual t'ofereix diverses opcions per planificar-te el dia a dia i deixar enrere l'estrès dels terminis i els lliuraments d'última hora.

Fes servir el calendari. Marca totes les dates importants: lliuraments, exàmens, tutories o qualsevol altra activitat rellevant. El fet de visualitzar-ho tot en un sol lloc t'estalvia oblits i et facilita la planificació setmanal.

Marca totes les dates importants: lliuraments, exàmens, tutories o qualsevol altra activitat rellevant. El fet de visualitzar-ho tot en un sol lloc t'estalvia oblits i et facilita la planificació setmanal. Configura recordatoris. Aprofita les alertes del campus per no perdre't tasques ni exàmens. Pots programar notificacions per rebre avisos abans de cada lliurament.

Aprofita les alertes del campus per no perdre't tasques ni exàmens. Pots programar notificacions per rebre avisos abans de cada lliurament. Participa en els fòrums. No subestimis el poder de compartir. Els fòrums són espais on pots preguntar, respondre dubtes, i trobar informació útil d'altres estudiants i del professorat. Moltes vegades, una pregunta teva pot ser la solució per a algú més.

A més, tens accés al teu espai personal, on pots revisar el teu expedient acadèmic, el teu pla d'estudis i altra informació rellevant que t'ajudarà a tenir una visió clara dels teus avenços.

Participa activament en les aules virtuals

L'aprenentatge en línia no és un camí solitari: les aules virtuals estan pensades perquè puguis interactuar i sentir-te part d'una comunitat viva i inclusiva.