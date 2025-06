Treballar amb la IA, no contra ella: el nou paradigma professional

Segur que últimament has sentit a parlar molt de la intel·ligència artificial. Potser fins i tot et preocupa com t'afectarà a la feina, si substituirà el que fas o si canviarà completament el teu dia a dia professional. És normal. Però avui et volem proposar un enfocament diferent: i si, en lloc de veure-la com una amenaça, aprens a treballar amb ella?

La intel·ligència artificial ja és aquí

La IA ja no és cosa del futur. Està present en moltes de les aplicacions que utilitzes, en els serveis que consumeixes i, cada vegada més, en el teu entorn laboral. Automatitza tasques repetitives, analitza volums immensos de dades en segons i ajuda a prendre decisions més informades. Ho veiem en la salut, el màrqueting, l'educació, les finances…, pràcticament en tots els sectors.

Això no vol dir que les persones desapareguin del procés. Al contrari, el que canvia és el paper que hi juguem. Hi ha tasques que la IA fa millor, sí, però n'hi ha moltes altres que continuen —i sempre continuaran— necessitant la mirada, la creativitat i el criteri humà.

El nou perfil professional és híbrid: humà i tecnològic

Avui dia, el més valorat al mercat laboral no és només saber de tecnologia, sinó saber combinar el vessant tècnic amb l'humà. Et sona allò de les habilitats toves? Ens referim a l'empatia, la creativitat, el pensament crític, el lideratge… Totes les qualitats que una màquina no pot replicar.

És evident que també és important saber fer servir eines d'IA. No cal que siguis expert o experta en programació, però sí que entenguis com funciona i com et pot ajudar. L'aprenentatge continu serà clau: les persones que s'hi adaptin i evolucionin amb els canvis tindran moltes més oportunitats.

Per què treballar amb la IA i no contra ella?

Imagina que poguessis delegar les tasques més rutinàries de la teva feina en una eina que mai es cansa, que és ràpida i precisa. Què faries amb aquest temps que et sobra? Probablement et podries centrar a pensar, crear, dissenyar, connectar amb altres persones o resoldre problemes complexos.

Treballar amb intel·ligència artificial et permet ser una persona més productiva, més estratègica, més creativa. T'ajuda a prendre decisions amb millors dades i t'obre la porta a noves oportunitats laborals en àmbits que abans ni existien: des de l'ètica digital fins al disseny d'algoritmes responsables.

Com preparar-te per conviure (i créixer) amb la IA

No cal que et converteixis en enginyer o científic de dades. Però sí que és important que comencis a familiaritzar-te amb les eines que ja s'utilitzen en el teu sector. Per on començar?

Formació pràctica. Participa en cursos, tallers o seminaris web especialitzats en IA i eines digitals.

Aprenentatge continu. Mantén-te al dia amb les noves tecnologies i tendències del mercat laboral.

Competències digitals. Adquireix habilitats bàsiques en l'ús de programari i plataformes basades en IA.

Pensament adaptatiu. Desenvolupa una mentalitat flexible, oberta al canvi i amb ganes d'experimentar.

Actitud proactiva. Pren la iniciativa per aplicar en el teu entorn professional el que has après i busca noves oportunitats.

No es tracta de saber-ho tot, sinó de tenir la disposició per evolucionar juntament amb el teu entorn laboral.