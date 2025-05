Si estàs a punt de fer el salt al batxillerat, és normal que et rondin un munt de dubtes pel cap. Escollir una opció o una altra sembla una decisió enorme, gairebé definitiva. I encara que sí que influeix en el teu camí formatiu, la veritat és que no hi ha una única manera correcta de prendre-la. Cada persona és un món, i la teva elecció hauria de tenir més a veure amb tu que amb el que se suposa que hauries de fer.

Aquest article està pensat per acompanyar-te en aquest moment de decisions. Volem explicar-te, amb paraules clares i sense complicacions, quins camins formatius pots seguir segons el batxillerat que escullis. Perquè, encara que no ho sembli, entendre les opcions t'ajuda a triar amb més seguretat i menys angoixa.

Per què és tan important el batxillerat?

El batxillerat és com una clau. No és una meta en si mateix, sinó una manera d'obrir portes a estudis posteriors. Segons l'itinerari que triïs, podràs accedir amb més facilitat a uns graus universitaris o a d'altres, o bé a cicles formatius concrets. No es tracta només del que tens facilitat per fer, sinó del que et mou per dins. T'agrada observar, crear, entendre com funciona el cos o l'economia? A partir d'aquí, podem veure quin batxillerat encaixa millor amb tu.

Repassem els tipus de batxillerat i les sortides formatives més habituals de cadascun. Compte, això no és una llista tancada. Sempre hi ha excepcions, camins alternatius i ponts entre branques. Però sí que és una bona guia per orientar-te.

Batxillerat de Ciències i Tecnologia: per a qui vol entendre el món físic i natural

Aquest batxillerat és per a tu si sents curiositat per com funcionen les coses, si gaudeixes amb els experiments, les fórmules o les lleis que expliquen l'univers. Requereix capacitat d'anàlisi, pensament lògic i, és clar, una mica de paciència amb els números.

Què pots estudiar després?

Ciències pures: matemàtiques, física, química, biologia.

matemàtiques, física, química, biologia. Professions sanitàries: medicina, infermeria, psicologia, farmàcia.

medicina, infermeria, psicologia, farmàcia. Enginyeries: industrial, informàtica, biomèdica, aeroespacial,

industrial, informàtica, biomèdica, aeroespacial, Ciències aplicades: biotecnologia, ciències ambientals, geologia.

Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials: per a qui vol comprendre les persones i l'entorn social

Si t'apassionen els llibres, els idiomes, la filosofia o l'economia, o bé t'encanta debatre sobre el passat, la política o com funciona el món, aquest és el teu camí. Aquí són clau la capacitat d'anàlisi, l'expressió oral i escrita, i l'interès per l'ésser humà i la societat.

Què pots estudiar després?

Humanitats : història, filosofia, filologies, llengües aplicades.

: història, filosofia, filologies, llengües aplicades. Ciències socials : dret, ciències polítiques, sociologia, administració i direcció d'empreses, economia, màrqueting.

: dret, ciències polítiques, sociologia, administració i direcció d'empreses, economia, màrqueting. Comunicació, educació, psicologia, gestió cultural, turisme.

Batxillerat d'Arts: si t'emociona crear i expressar-te

Aquí s'hi agrupen dues vies: Arts Plàstiques, Imatge i Disseny, i Música i Arts Escèniques. És perfecte per a qui té una sensibilitat artística especial i gaudeix expressant-se de manera visual, sonora o corporal. També és per a tu si somies amb una carrera el motor de la qual sigui la creativitat.

Què pots estudiar després?

Belles arts; disseny gràfic, de moda, d'interiors.

Arquitectura, cinema, fotografia, animació.

Música, teatre, dansa.

Història de l'art, comunicació audiovisual.

Batxillerat general: per a qui encara no ho té clar

Aquest és el més recent. Està pensat per a qui vol mantenir diverses opcions obertes i combina matèries de diferents modalitats. Et permet explorar sense tancar-te portes i és ideal si t'interessen temes diversos, tant científics com humanístics o socials.

Què pots estudiar després?



És una base excel·lent per a graus interdisciplinaris o amb una càrrega transversal important: ciències ambientals, comunicació, educació, gestió cultural o empresarial.

I si encara no saps què triar?

Tranquil·litat. La teva vida no ha d'estar resolta amb 16 o 17 anys. El que sí que pots fer és donar-te permís per explorar.

Aquí tens algunes preguntes que et poden ajudar:

Quines assignatures t'agraden més? Quines et passen volant?

Quin tipus de tasques et motiven més: escriure, calcular, debatre, crear?

Hi ha alguna professió que et sembli interessant, encara que sigui només una mica?

Prefereixes treballar amb persones, amb dades, amb imatges, amb idees?

Parla amb adults que ja estiguin estudiant allò que t'interessa o que hi treballin. Mira plans d'estudi i vídeos a YouTube, busca testimonis, revisa informes d'ocupabilitat per conèixer les perspectives laborals de cada àmbit. Com més informació tinguis, més clara serà la teva elecció.