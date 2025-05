Estudiar online té molts avantatges —flexibilitat, autonomia, accés a recursos digitals i més—, però també pot suposar un repte. I, encara que estiguis davant d'una pantalla, el procés d'aprendre no hauria de ser una experiència solitària. A la UOC ho sabem molt bé. Per això tenim una figura clau que transforma l'educació a distància en un camí més humà i proper: l'equip de tutoria.

L'acompanyament que marca la diferència

Des del moment en què et matricules, hi ha algú que t'acompanya. No només per donar-te la benvinguda, sinó també per ajudar-te a entendre com funciona el Campus Virtual, com s'organitzen les assignatures o quins serveis tens a la teva disposició. Aquest primer pas és fonamental perquè et sentis part de la nostra comunitat i comencis amb bon peu el teu camí formatiu.

Però el rol de la tutoria va molt més enllà d'un hola inicial. Al llarg del semestre, el teu tutor o tutora està pendent de tu. Fa el seguiment del teu progrés, s'assegura que no et perdis en la dinàmica acadèmica i t'ajuda a resoldre qualsevol obstacle que pugui sorgir. No saps com ampliar la matrícula? Has suspès una assignatura i no saps què fer? O potser vols ajustar el ritme de la teva formació per motius laborals o personals. El teu tutor o tutora és aquí per orientar-te, sense jutjar-te, amb un enfocament totalment personalitzat perquè puguis adequar fàcilment els estudis al teu ritme de vida i les teves necessitats.

Una relació que s'adapta al teu tipus de formació

A la UOC, l'experiència d'acompanyament varia segons el tipus de formació que triïs. Si curses una titulació oficial llarga, com un grau universitari, tindràs a la teva disposició la figura del tutor o tutora d'inici, que t'ajudarà a adaptar-te a la UOC, i la del tutor o tutora de seguiment, que t'orientarà quan ja t'hagis familiaritzat el seu funcionament. En altres titulacions oficials, l'equip de tutoria s'encarrega de seguir la teva evolució durant tota la carrera. En canvi, si optes per la formació contínua, com ara cursos curts o programes d'especialització, l'acompanyament està més focalitzat, però és igualment útil per ajudar-te a assolir els teus objectius.

En tots dos casos, el més important és que sàpigues que no estàs sol. Sempre hi ha una persona disponible per escoltar-te, assessorar-te i ajudar-te a prendre decisions que t'apropin on vols arribar.

Més enllà de l'aula virtual: orientació professional

Una de les funcions més valuoses del nostre equip de tutoria és ajudar-te a mirar cap al futur. Perquè estudiar no només és acumular coneixements; també és preparar-te per créixer professionalment, canviar de rumb, reinventar-te o fer aquell salt que fa temps que tens al cap.

El teu tutor o tutora et pot oferir recursos valuosos per a la inserció laboral, des de mòduls específics d'orientació professional fins a recomanacions sobre programes que complementin el teu perfil. T'interessa adquirir habilitats digitals? O estàs pensant a fer el pas cap a una nova àrea de coneixement? Aquí és on entra en joc la nostra experiència: no t'acompanyem només en l'àmbit acadèmic, també en les teves decisions de vida.

Aquest model d'orientació no és casual. Hem dissenyat la nostra oferta formativa per respondre als reptes del món actual (digitalització, canvi constant, feines emergents, etc.). Tot amb una visió que posa la persona al centre, i això inclou també les teves aspiracions professionals.