Assignatura d'Art digital i de la postmodernitat

Es tracta d'un període generalment poc conegut que exigeix una certa quantitat de lectura per tal de comprendre nocions conceptuals bàsiques tals com què és la postmodernitat, el vídeoart, la interacció o l'art digital i el Net.art, així com un cert temps per navegar per internet per tal d'interactuar amb les obres del Net.art.

L'enfocament que se li ha donat és fonamentalment històric, prioritzant un recorregut històric des dels orígens, tant de les instal·lacions interactives com del Net.art, s'hi introdueixen les bases conceptuals presents en el debat entre modernitat i postmodernitat.