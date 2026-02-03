Assignatura d'Art digital i de la postmodernitat

Assignatura Online d'Art digital i de la postmodernitat
Presentació
L’assignatura es presenta com una reflexió al voltant de quatre grans temes: el debat sobre la modernitat, la crisi de la modernitat, la postmodernitat en l’art i en l'art digital, combinant la reflexió teòrica (què s'entén per modernitat i postmodernitat?, què és l'art multimèdia?, què és l'art digital?, què és el Net.art? ...) amb l'anàlisi i comentari d'obres d'art i moviments.
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L'assignatura se centra en el període més actual de la història de l'art, tant pel que fa a la producció analògica com a la virtual i es planteja sota el marc de les quatre idees bàsiques que defineixen l'actitud del receptor davant la producció artística: mirar, comprendre, interpretar i crear models.
Art digital i de la postmodernitat ofereix, doncs, una visió de l'art més actual amb un clar biaix sociològic, posant un èmfasi especial en les relacions de l'art amb el poder (religiós o civil), amb el context històric i socio-polític i amb l'espectador, i considerant que tota producció artística és, en el fons, un document fet de formes, colors i volums, que cal saber llegir i interpretar.
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