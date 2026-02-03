Asignatura de Arte digital y de la postmodernidad

Asignatura Online de Arte digital y de la postmodernidad
Presentación
La asignatura se presenta como una reflexión en torno a cuatro grandes temas: el debate sobre la modernidad, la crisis de la modernidad, la posmodernidad en el arte y el arte digital, combinando la reflexión teórica (¿qué se entiende por modernidad y posmodernidad?, ¿qué es el arte multimedia?, ¿qué es el arte digital?, ¿qué es el net.art?...) con el análisis y comentario de obras de arte y movimientos.
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La asignatura se centra en el período más actual de la historia del arte, tanto en la producción analógica como en la virtual, y se plantea bajo el marco de las cuatro ideas básicas que definen la actitud del receptor frente a la producción artística: mirar, comprender, interpretar y crear modelos.
Se ofrece, pues, una visión del arte más actual con un claro sesgo sociológico, poniendo especial énfasis en las relaciones del arte con el poder (religioso o civil), con el contexto histórico y sociopolítico y con el espectador, y considerando que toda producción artística es, en el fondo, un documento hecho de formas, colores y volúmenes que es necesario saber leer e interpretar.;
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